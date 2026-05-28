Συγκινήθηκε η Μαρία Ιωαννίδου μιλώντας για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα.

Για τη δική της περιπέτεια με τον καρκίνο μίλησε η Μαρία Ιωαννίδου και συγκινημένη αναφέρθηκε στην απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα.

Η ηθοποιός και χορεύτρια, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 28 Μαΐου.

«Με πόνεσε πάρα πολύ. Τη γνώριζα Γωγώ Μαστροκώστα. Ήταν καλός άνθρωπος. Δεν ξέρω αν είχε φτερά ή δεν είχε, το θέμα είναι ότι ήταν ταλαντούχα, νέα και την πόνεσα και την πονάω, θα τη σκέφτομαι πάντα», ανέφερε αρχικά η χορεύτρια και ηθοποιός.

Με αφορμή την πρόσφατη απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, η Μαρία Ιωαννίδου αναφέρθηκε στη δική της μάχη με τον καρκίνο με τον οποίο ήρθε αντιμέτωπη πριν από περίπου οκτώ χρόνια.

Όπως εξήγησε, ένιωσε τον πόνο, ωστόσο δεν θέλησε να τα παρατήσει: «Το έχω ζήσει, του έχω βγάλει τη γλώσσα. Έφτιαξα μία μπλούζα και έγραψα «ο καρκίνος πέθανε εγώ θα ζήσω ζήτω η ζωή!», είναι πριν από περίπου 7 – 8 χρόνια που το έζησα το μαρτύριο».

Και κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν θυμήθηκε: «Και πόνεσα και υπέφερα και ζούσα στον καναπέ μου μερόνυχτα ολόκληρα. Αλλά δεν το έβαλα κάτω. Και στο εξωτερικό πήγα και είπαν «κρίμα το κοριτσάκι». Ήμουν αρκετά νεότερα και είπα: «Κρίμα σε ‘σένα γιατρέ. Εσύ μπορεί να πεθάνεις, εγώ δεν θα πεθάνω». Είχαμε συμπτωματικά τον ίδιο γιατρό με την Γωγώ Μαστροκώστα και στην ίδια κλινική. Δεν λύγισα σε καμία στιγμή».

