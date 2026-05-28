Η Μαίρη Συνατσάκη αποκάλυψε ότι δεν βρέθηκε στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου, καθώς πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η Αθηνά Οικονομάκου το Σάββατο 16 Μαΐου, ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας έχοντας στο πλευρό της τον Μπρούνο Τσερέλα, με τον γάμο να πραγματοποιείται στην Πλάκα σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Παράλληλα, η ηθοποιός με στενές της φίλες ταξίδεψε στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας για το bachelorette πάρτι της.

Μέσα από δηλώσεις που παραχώρησε η Μαίρη Συνατσάκη στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», αποκάλυψε ότι η ίδια δεν παραβρέθηκε στον γάμο.

Όπως εξήγησε, δεν καλέστηκε καθώς οι νεόνυμφοι ήθελαν να κρατήσουν την ημέρα και την τελετή άκρως οικογενειακή κάτι που δεν ενόχλησε την ίδια: «Δεν ήμουν στον γάμο… Ήταν πάρα πάρα πολύ στενός ο κύκλος των ανθρώπων και εννοείται απ’ όσο την ξέρω, ξέρω πολύ καλά και γιατί το έκανε και γιατί επέλεξε να το κρατήσει έτσι και είδα πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες μετά! Δεν με στεναγχώρησε, ξέρω ακριβώς γιατί επέλεξε να το κάνει με αυτόν τον τρόπο και θα την γιορτάσουμε έτσι και αλλιώς αργότερα. Ναι, έμαθα για το γάμο εκεί κοντά. Είναι κάτι πολύ ιερό και το ζήσανε όσο ιδιωτικά το θέλανε… Θα τους γιορτάσουμε μέσα στο καλοκαίρι».

Υπενθυμίζεται, ότι τις δύο γυναίκες τις δένει μη συνεργασία τους και μία φιλία χρόνων.