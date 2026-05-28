Πώς μια εταιρεία με αφετηρία την Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε παγκόσμιο πρωταγωνιστή

Στο διεθνές φεστιβάλ Panathēnea, που πραγματοποιείται στην Αθήνα με στόχο να γεφυρώσει τα οικοσυστήματα τεχνολογίας, startups και επενδυτών, μίλησε σήμερα ο CEO και Co-Founder της Kaizen Gaming, Γιώργος Δασκαλάκης, στέλνοντας ένα ευρύτερο μήνυμα για την ωριμότητα και τις δυνατότητες του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Μέσα από την πορεία της Kaizen Gaming, ο κ. Δασκαλάκης παρουσίασε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια εταιρεία με αφετηρία την Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε παγκόσμιο πρωταγωνιστή.

Η Kaizen Gaming, η εταιρεία πίσω από τη Stoiximan, η οποία στη συνέχεια εξαγοράστηκε από την Allwyn, εξελίχθηκε από μια startup 20 ανθρώπων το 2012 σε «decacorn» το 2026. Σήμερα δραστηριοποιείται σε 20 αγορές μέσω του διεθνούς brand Betano και απασχολεί περίπου 3.000 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 1.700 βρίσκονται στην Ελλάδα. «Με μόλις 20 ανθρώπους και ένα μικρό κεφάλαιο, καταφέραμε και χτίσαμε ένα decacorn από την Ελλάδα και χρειάστηκαν 20 χρόνια για να το πετύχουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δασκαλάκης, περιγράφοντας τη διαδρομή της εταιρείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις κρίσεις που, όπως είπε, διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα της Kaizen Gaming. Όπως εξήγησε, η πιο καθοριστική στιγμή ήρθε το 2015, όταν τα capital controls και το κλείσιμο των τραπεζών εξαφάνισαν σχεδόν το σύνολο των εσόδων της εταιρείας μέσα σε μία νύχτα. «Μιλάμε για το 93% της δουλειάς μας», σημείωσε. Η δεύτερη μεγάλη δοκιμασία ήταν η πανδημία του 2020, όταν η αναστολή των αθλητικών διοργανώσεων κόστισε περίπου το μισό της δραστηριότητας της εταιρείας. Όπως τόνισε, όμως, η εμπειρία της οικονομικής κρίσης είχε ήδη θωρακίσει την Kaizen Gaming, επιτρέποντάς της να διαχειριστεί αποτελεσματικά και αυτή τη συγκυρία. «Οι δύσκολες στιγμές δημιουργούν σπουδαίους ανθρώπους», είπε, προσθέτοντας ότι η εταιρεία κατάφερε να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία, ενισχύοντας τη θέση της στην ελληνική αγορά την ώρα που διεθνείς ανταγωνιστές υποχωρούσαν.

Ο Γιώργος Δασκαλάκης μίλησε επίσης ανοιχτά για τις αποτυχίες της εταιρείας στο εξωτερικό, αναφερόμενος στην πρώτη διεθνή επέκταση της Kaizen Gaming στην Πολωνία, η οποία, όπως παραδέχθηκε, απέτυχε. «Λάθος επιλογή αγοράς, αστοχίες στην ανάπτυξη τοπικής ομάδας και μικρή γνώση της τοπικής κουλτούρας μάς οδήγησαν σε κλείσιμο εντός ενός έτους», ανέφερε. Όπως είπε, η μοναδική σωστή επιλογή ήταν το δημογραφικό προφίλ της χώρας. Ωστόσο, τα μαθήματα από την Πολωνία αξιοποιήθηκαν στη συνέχεια στη Ρουμανία, όπου η εταιρεία κατάφερε να πετύχει, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεθνή της ανάπτυξη σε 20 χώρες.

Κεντρικό μήνυμα της τοποθέτησής του προς τους νέους ιδρυτές ήταν η ανάγκη για παγκόσμια νοοτροπία από την πρώτη ημέρα. Αναφερόμενος στα πρώτα βήματα της εταιρείας στο εξωτερικό, σημείωσε ότι «χτίζαμε για την Ελλάδα και όχι για τον κόσμο», προτρέποντας τους founders να ξεκινούν τοπικά αλλά να στοχεύουν διεθνώς εξαρχής.

Ο κ. Δασκαλάκης υπογράμμισε ακόμη τη στρατηγική επιλογή της Kaizen Gaming να διατηρήσει την έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας στην Ελλάδα, με κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παρά τις προτάσεις που είχε δεχθεί η εταιρεία να μεταφέρει τη δραστηριότητά της σε χώρες όπως η Βουλγαρία ή η Εσθονία. Απέδωσε σημαντικό μέρος της επιτυχίας της εταιρείας στο υψηλού επιπέδου ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό και στη συνοχή της ομάδας. «Δεν είμαστε οι πιο έξυπνοι. Δεν είμαστε οι καλύτεροι εκεί έξω… Αλλά μάθαμε με το σωστό τρόπο, δημιουργήσαμε ομάδα, χτίσαμε εμπιστοσύνη, παλέψαμε για το όραμά μας και δεν τα παρατήσαμε ποτέ», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι οι επόμενες ελληνικές εταιρείες θα ξεπεράσουν ακόμη και την Kaizen Gaming σε μέγεθος και επιτυχία.

Στην ομιλία του έστειλε και μήνυμα προς την κοινότητα των startups για τη σημασία της δημιουργίας ουσιαστικής αξίας και όχι της επιδίωξης αποτιμήσεων. «Ποτέ δεν στοχεύσαμε σε αποτιμήσεις. Πάντα στοχεύαμε να χτίσουμε. Το να χτίζεις είναι ένα απίστευτα ικανοποιητικό συναίσθημα», σημείωσε, συνδέοντας την επιτυχία με την ανάπτυξη ανθρώπων και ομάδων που μπορούν να ανταγωνίζονται διεθνώς.

Αναφερόμενος στο μέλλον της εταιρείας, ο Γιώργος Δασκαλάκης στάθηκε στη συνεργασία της Kaizen Gaming με τη FIFA ως Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, αλλά και στη στρατηγική έμφαση που δίνει η εταιρεία στο customer experience. Όπως τόνισε, η Kaizen Gaming συγκαταλέγεται ήδη στις πέντε κορυφαίες εταιρείες igaming παγκοσμίως, με στόχο να κατακτήσει την κορυφή του κλάδου. «Το όραμά μας είναι να γίνουμε το νούμερο ένα brand στον κόσμο στον κλάδο μας», δήλωσε.

Κλείνοντας, ο CEO και Co-Founder της Kaizen Gaming μοιράστηκε και μια πιο προσωπική συμβουλή προς τους νέους επιχειρηματίες, δίνοντας έμφαση στη σημασία των σωστών συνεργατών και της προσωπικής ισορροπίας. Αναφερόμενος στον συνέταιρό του και συνιδρυτή της εταιρείας, Δημήτρη Μάρη, τόνισε: «Διάλεξε τους σωστούς συνεργάτες, κράτα τον έλεγχο και μην χάσεις τον εαυτό σου. Η ζωή είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια εταιρεία». Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της οικογένειας, των φίλων και των προσωπικών ενδιαφερόντων, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι για να χτίσει κανείς κάτι μεγάλο «πρέπει να είναι εμμονικός. Αλλιώς, δεν θα συμβεί».