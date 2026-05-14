Συνολικά, 237 εργαζόμενοι της Kaizen Gaming συμμετείχαν σε 10 εθελοντικές δράσεις.

Η Kaizen Gaming ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο δράσεων του διεθνούς εθελοντικού προγράμματος «The Collective» για το 2026, κινητοποιώντας εκατοντάδες εργαζομένους της σε πρωτοβουλίες με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική.

Η εταιρεία, που συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες GameTech εταιρείες διεθνώς, συνεργάστηκε με 11 μη κυβερνητικές οργανώσεις σε εννέα χώρες, υλοποιώντας δράσεις που επικεντρώθηκαν στη βιωσιμότητα, την προστασία της βιοποικιλότητας και τη φροντίδα των ζώων.

Συνολικά, 237 εργαζόμενοι της Kaizen Gaming συμμετείχαν σε 10 εθελοντικές δράσεις, προσφέροντας σχεδόν 1.000 ώρες εθελοντικής εργασίας. Παράλληλα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η εταιρεία προχώρησε σε δωρεές ύψους 80.000 ευρώ προς συνεργαζόμενους φορείς, στηρίζοντας άμεσα περισσότερους από 24.000 ανθρώπους και 350 ζώα σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Στην Ελλάδα, οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα, σε συνεργασία με τη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών, αποκαταστάθηκαν 220 μέτρα δασικού δρόμου στον Υμηττό, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και τη θωράκιση της περιοχής απέναντι στη διάβρωση και τον κίνδυνο πυρκαγιών. Παράλληλα, σε συνεργασία με το κέντρο περίθαλψης άγριας ζωής ANIMA, εργαζόμενοι της εταιρείας συμμετείχαν σε εργασίες φροντίδας και συντήρησης εγκαταστάσεων, συμβάλλοντας στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης περισσότερων από 80 ζώων, μεταξύ των οποίων αρπακτικά πτηνά και χελώνες.

Στη Θεσσαλονίκη, το πρόγραμμα συνεργάστηκε με τη MAMAGEA για τη συντήρηση του Neopolis Food Forest, όπου οι εθελοντές ανέλαβαν τη φροντίδα περισσότερων από 700 δέντρων και φυτών, ενώ δημιούργησαν πάνω από 500 σβώλους σπόρων που θα χρησιμοποιηθούν για αναδασώσεις και αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντίστοιχες δράσεις υλοποιήθηκαν επίσης σε Ρουμανία, Μάλτα, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Γερμανία, Βραζιλία, Κολομβία και Αργεντινή, με έμφαση στην ανακύκλωση, την περιβαλλοντική προστασία, τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και τη φροντίδα διασωθέντων ζώων.

Η Corporate Responsibility Senior Manager της Kaizen Gaming, Ιωάννα Κοζαδίνου, σημείωσε ότι το «The Collective» αποδεικνύει στην πράξη πως ο οργανωμένος εθελοντισμός μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμο και ουσιαστικό αντίκτυπο, τόσο για το περιβάλλον όσο και για τις τοπικές κοινωνίες. Όπως ανέφερε, η συμμετοχή εργαζομένων από διαφορετικές αγορές με κοινό στόχο ενισχύει τη δυναμική του προγράμματος, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει και το ποσοστό ικανοποίησης 94% που καταγράφει το πρόγραμμα, στοιχείο που – όπως είπε – επιβεβαιώνει ότι η εθελοντική προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας της Kaizen Gaming.