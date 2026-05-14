«Στο μυαλό και στην καρδιά μας» είναι η φράση που επέλεξαν για την αδικοχαμένη φίλη τους.

Στο πένθος έχει βυθιστεί οι συμμαθητές των 17χρονων κοριτσιών από την Ηλιούπολη με την μια τους φίλη να έχει φύγει από τη ζωή και την άλλη να δίνει δύσκολη μάχη στην ΜΕΘ του ΚΑΤ ούσα πολυτραυματίας με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι συμμαθητές της 17χρονης που έχασε τη ζωή της θέλησαν να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη της με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο. Σύμφωνα με το ilioupolinews.gr οι μαθητές του σχολείου ένωσαν τις δυνάμεις τους και ένα γκράφιτι αφιερωμένο σε εκείνη, μετατρέποντας τον πόνο και τη θλίψη τους σε ένα τρυφερό έργο μνήμης και αγάπης.

Στο εικαστικό απεικονίζεται ένα κορίτσι να κρατά ένα μπαλόνι, σύμβολο αποχαιρετισμού και ελπίδας, ενώ στο κάτω μέρος αναγράφεται η φράση: «Στο μυαλό και στην καρδιά μας». Μαθητές όλων των τάξεων έχουν συγκλονιστεί από την τραγωδία και καθημερινά αφήνουν λουλούδια και αποχαιρετιστήρια σημειώματα για την φίλη τους που έφυγε νωρίς.

Ένα αδιόρατο πέπλο θλίψης έχει σκεπάσει το Λύκειο των δύο κοριτσιών με συμμαθητές και φίλους να αποχαιρετούν τη 17χρονη με δάκρυα στα μάτια, αμίλητοι, κρατώντας λευκά λουλούδια. Ο πόνος βουβός καθώς οι μαθητές προσπάθησαν να σταθούν ο ένας δίπλα στον άλλον μέσα σε μια στιγμή βαθιάς θλίψης και συγκίνησης. Οι μαθητές δηλώνουν συγκλονισμένοι, αποχαιρετώντας τη συμμαθήτριά τους με σιωπή και λευκά λουλούδια.

Το γκράφιτι στο Λύκειο της Ηλιούπολης