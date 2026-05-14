Την είδηση του θανάτου του ηθοποιού γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Πέθανε ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος σε ηλικία 82 ετών. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στο Instagram. Η κηδεία του ηθοποιού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Μαΐου, στις 18:00, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Συκιά Ξυλοκάστρου Κορινθίας.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Mόλις πληροφορηθήκαμε στο ΤΑΣΕΗ απο συγγενικό πρόσωπο του αγαπημένου μας συναδέλφου Πάνου Πανόπουλου , ότι δεν είναι πια κοντά μας. Ο Πάνος ήταν ένας πολύτιμος ταλαντούχος και χρήσιμος ηθοποιός που κόσμησε με την παρουσία του το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση σε δεκάδες σειρές.

Γεννημένος στις 13/4/44 , πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο στον θρυλικό ΚΑΤΗΦΟΡΟ του Γιάννη Δαλιανίδη.

Για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΘΒΕ.. Μαζί με την πολυσχιδη καριέρα του δημιούργησε και μια σημαντική οικογένεια κι έγινε παππούς από τον γιο του μόλις 2 μέρες πριν φύγει από την ζωή.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου απο τον Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στις 6 το απόγευμα στην Συκιά Ξυλόκαστρο Κορινθίας.

Καλό ταξιδι Πάνο.

