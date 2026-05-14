Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ο αιφνίδιος θάνατος του δημοσιογράφου και επικοινωνιολόγου προκάλεσε θλίψη.

Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία μόλις 34 χρόνων ο δημοσιογράφος Θωμάς Μαρκόπουλος.

Ο αιφνίδιος θάνατος του δημοσιογράφου και επικοινωνιολόγου προκάλεσε θλίψη στο Κιλκίς και στους ανθρώπους που τον γνώριζαν.

Ο δημοσιογράφος εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Καβρό Αποκορώνου, στα Χανιά, στο πλαίσιο της τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το βράδυ της Τρίτης κατέρρευσε ξαφνικά.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, παρά την ιατρική φροντίδα, ο 34χρονος δεν τα κατάφερε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία - νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί το επόμενο διάστημα.

Ενεργή παρουσία στα ΜΜΕ από το 2009

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει θλίψη σε όσους τον γνώριζαν προσωπικά και επαγγελματικά.

Ο Θωμάς Μαρκόπουλος είχε ενεργή παρουσία στον χώρο των ΜΜΕ από το 2009, με δραστηριότητα στη δημοσιογραφία, την επικοινωνία και το ραδιόφωνο.

Από το 2020 συμμετείχε στο δυναμικό του OK RADIO, όπου παρουσίαζε την εκπομπή «πολιτικοΛΟΓΟΣ», ενώ παράλληλα αρθρογραφούσε στις «ΕΙΔΗΣΕΙΣ». Με σταθερή παρουσία, συνέπεια και σύγχρονη αντίληψη για την ενημέρωση, είχε καταφέρει να διαμορφώσει αναγνωρίσιμο αποτύπωμα στον χώρο.

Καταγόταν από τη Μεγάλη Βρύση Κιλκίς και τον Ίασμο Ροδόπης. Είχε σπουδάσει Δημόσιες Σχέσεις, Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία στην Καστοριά, απέκτησε δίπλωμα Δημοσιογραφίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ ολοκλήρωνε μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.