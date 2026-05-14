Τα ΗΑΕ διέψευσαν ότι ο Νετανιάχου είχε μυστική συνάντηση με τον πρόεδρο των Εμιράτων κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διέψευσε χθες Τετάρτη δήλωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπένιαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με την οποία ο ίδιος επισκέφθηκε τη χώρα και είχε μυστική συνάντηση με τον πρόεδρό της, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ. Η ανακοίνωση ανέφερε ότι η επίσκεψη έγινε κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Ωστόσο, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ τόνισε ότι οι σχέσεις της χώρας με το Ισραήλ είναι «δημόσιες» και «δεν βασίζονται σε μη διαφανείς ή ανεπίσημες συμφωνίες».

«Οποιοιδήποτε ισχυρισμοί σχετικά με απροειδοποίητες επισκέψεις ή μη ανακοινωμένες συμφωνίες είναι εντελώς αβάσιμοι, εκτός αν ανακοινωθούν επίσημα από τις αρμόδιες αρχές», ανέφερε η ανακοίνωση.

Το γραφείο του Νετανιάχου υποστήριξε ότι η συνάντηση οδήγησε σε μια «ιστορική πρόοδο» στις σχέσεις των δύο χωρών.

Πηγή που φέρεται να γνωρίζει τη συνάντηση ανέφερε ότι ο Νετανιάχου και ο Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ συναντήθηκαν στην πόλη Al Ain, κοντά στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου, και πως η συνάντηση διήρκεσε αρκετές ώρες.

Η ίδια πηγή ανέφερε επίσης ότι ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, πραγματοποίησε τουλάχιστον δύο επισκέψεις στα ΗΑΕ κατά τη διάρκεια του πολέμου, για συντονισμό στρατιωτικών ενεργειών. Η πληροφορία αυτή είχε αρχικά δημοσιευθεί από τη Wall Street Journal.

Με πληροφορίες από Reuters