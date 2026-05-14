Ποια η κρίσιμη παράγραφος στο κείμενο που δημοσιεύει η «Δημοκρατία».

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η παρέμβαση δέκα «γαλάζιων» πρώην υπουργών και στελεχών με τίτλο «Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση».

Και δεν είναι μόνο ο τίτλος που οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα πως οδηγούμαστε στην ίδρυση νέου κόμματος, είναι και η προτελευταία παράγραφος του κειμένου.

«Σήμερα, όλο και περισσότεροι πολίτες αισθάνονται πολιτικά άστεγοι. Βλέπουν ότι η ιστορική συνέχεια της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης έχει τραυματιστεί βαθιά και αντιλαμβάνονται ότι το σημερινό σύστημα εξουσίας δεν μπορεί πλέον να εκφράσει τις αρχές, τις αγωνίες και τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Γι’ αυτό και η ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση αναδύεται πλέον μέσα από την ίδια την κοινωνία. Μια έκφραση που θα αποκαταστήσει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, θα ενώσει υγιείς και δημιουργικές δυνάμεις του τόπου και θα επαναφέρει στο προσκήνιο την εθνική ευθύνη, την αξιοκρατία, τη δικαιοσύνη, την παραγωγική Ελλάδα και τη θεσμική σοβαρότητα».

Υπογράφουν άλλωστε τόσο «καραμανλικοί», όσο και «σαμαρικοί»:

Μανώλης Αγγελάκας, πρ. Ευρωβουλευτής, πρ. Γραμματέας Οργανωτικού ΝΔ

Γιώργος Βερναδάκης, πρ. Διοικητής ΟΑΕΔ, πρ. Αν. Γραμματέας Εργασίας ΝΔ

Χρήστος Ζώης, πρ. Υπουργός, πρ. Βουλευτής Λάρισας

Θανάσης Νταβλούρος, πρ. Βουλευτής Αχαϊας

Αργύρης Ντινόπουλος, πρ. Υπουργός, πρ. Βουλευτής Β’ Αθηνών

Δημήτρης Πανοζάχος, πρ. Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου, πρ. μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΝΔ

Φεβρωνία Πατριανάκου, πρ. Βουλευτής Λακωνίας, πρ. Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού και Προγράμματος ΝΔ

Θανάσης Σκορδάς, πρ Υφυπουργός, πρ. Γενικός Διευθυντής ΝΔ

Σέργιος Τσίφτης, πρ. Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, πρ. Γραμματέας Οργανωτικού ΝΔ

Σεραφείμ Τσόκας, πρ. Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης, πρ. Γενικός Γραμματέας Υπ. Ανάπτυξης

Το κείμενο συνεπώς αποτελεί ένα πρόπλασμα νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά με τον Κώστα Καραμανλή να κλείνει το μάτι...