Η αύξηση των τιμών των καυσίμων έχει ήδη αποτυπωθεί στο κόστος των υπερατλαντικών πτήσεων, με ορισμένες να καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις.

Οι υψηλότερες τιμές εισιτηρίων για τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη θα πρέπει να θεωρούνται «αναπόφευκτες», εξαιτίας του υψηλού κόστους των καυσίμων αεροσκαφών, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ).

Παρότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες είχαν μειώσει πρόσφατα τους ναύλους στην Ευρώπη λόγω χαμηλής ζήτησης, ο Γουίλι Γουόλς δηλώνει στο BBC ότι δεν υπάρχει τρόπος οι εταιρείες να απορροφήσουν το επιπλέον κόστος μακροπρόθεσμα.

Όπως υποστηρίζει, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ άνοιγαν ξανά αύριο, ο αντίκτυπος της αναταραχής που προκλήθηκε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να παραμείνει αισθητός μέχρι και το επόμενο έτος. Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης στο Ιράν έχει επηρεάσει δραματικά τις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών, αυξάνοντας τις ανησυχίες για πιθανές ελλείψεις τους επόμενους μήνες.

Η Ευρώπη εξαρτάται παραδοσιακά σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές από την εμπόλεμη περιοχή και προσπαθεί τώρα να βρει εναλλακτικές προμήθειες.

Για παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα η ΕΕ δήλωσε ότι δεν υπάρχει ρυθμιστικός λόγος για τον οποίο καύσιμα αεροσκαφών αμερικανικών προδιαγραφών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από ευρωπαϊκές αεροπορικές, εφόσον η εισαγωγή τους γίνεται με προσεκτικό τρόπο.

Την Τετάρτη, ο επίτροπος ενέργειας της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν είπε ότι δεν αναμένει σοβαρή έλλειψη βραχυπρόθεσμα, αλλά δεν μπορεί να αποκλείσει προβλήματα εφοδιασμού μακροπρόθεσμα. Ο διευθύνων σύμβουλος του ταξιδιωτικού οργανισμού Tui δήλωσε επίσης ότι δεν αναμένει ελλείψεις τους επόμενους μήνες.

Όμως ο Γουόλς επιμένει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για τους βρετανικούς φορείς: «Συνήθως αναμένεις αύξηση 25% στις πτήσεις και στις ανάγκες καυσίμων τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σε σχέση με, ας πούμε, τον Μάρτιο».

«Η ανησυχία είναι ότι εφόσον δεν εξασφαλιστεί επαρκής εναλλακτική προσφορά, μπορεί να υπάρξουν ελλείψεις όταν μπούμε στην περίοδο αιχμής του καλοκαιριού».

Ξεκίνησε ο «χορός» των αυξήσεων

Όμως, σύμφωνα με στελέχη αεροπορικών εταιρειών, ορισμένοι ναύλοι στην Ευρώπη έχουν στην πραγματικότητα μειωθεί, καθώς οι εταιρείες προσφέρουν εκπτώσεις για να προσελκύσουν επιβάτες.

Ο Γουόλς τονίζει ότι αυτή η κατάσταση δεν θα διαρκέσει: «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση οι αεροπορικές εταιρείες να απορροφήσουν τα πρόσθετα κόστη που αντιμετωπίζουν».

«Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι εταιρείες θα κάνουν εκπτώσεις για να τονώσουν τη ζήτηση… αλλά με τον καιρό είναι αναπόφευκτο ότι η υψηλή τιμή του πετρελαίου θα αποτυπωθεί σε υψηλότερες τιμές εισιτηρίων».

«Όπως και να το δεις, πιστεύω ότι αυτό το ζήτημα θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες και πιθανόν να επεκταθεί και στο επόμενο έτος».

Αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες οδικών μεταφορών και ενδεχομένως οσονούπω και ακτοπλοϊκές, αυξάνουν ή εξετάζουν να αυξήσουν τις τιμές των εισιτηρίων και των τιμολογίων τους, καθώς το κόστος των καυσίμων που χρησιμοποιούν έχει σε περιπτώσεις διπλασιαστεί εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.