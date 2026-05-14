Το πλοίο «καταλήφθηκε ενώ ήταν αγκυροβολημένο» 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα

Η United Kingdom Maritime Trade Operations ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό σε απόσταση 38 ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά του λιμανιού Φουτζέιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στο πλοίο επιβιβάστηκαν μη εξουσιοδοτημένα άτομα ενώ αυτό βρισκόταν αγκυροβολημένο, και πλέον κατευθύνεται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Αρκετά πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις μέσα ή κοντά στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα καθώς το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προχωρήσει σε εκατέρωθεν αποκλεισμούς.

Το Ιράν έχει μπλοκάρει τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ από το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει τον δικό τους ναυτικό αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια παρά την εύθραυστη εκεχειρία που ισχύει από τις 8 Απριλίου.

Σημειώνεται πως την Κυριακή η Νότια Κορέα δήλωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από μη αναγνωρισμένα αεροσκάφη στον Ορμούζ, ενώ το Κατάρ δήλωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο που έφτανε στα ύδατά του από το Αμπού Ντάμπι χτυπήθηκε από drone.

Πηγή: Al Arabiya