Οι δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε από 14 έως 18 Μαΐου.

Με ανοιχτά πάρτυ, μουσικές βραδιές, κινηματογραφικές εμπειρίες, οικογενειακές δράσεις και μεγάλες πολιτιστικές συναντήσεις, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό το πρόγραμμά του.

Από το ιστορικό κέντρο και τις γειτονιές της Αθήνας, το Φεστιβάλ δημιουργεί καθημερινά νέες αφορμές για έξοδο, συμμετοχή και συνάντηση σε πάρκα, πλατείες και εμβληματικούς δημόσιους χώρους.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σημείωσε: «Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων αποτελεί σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη μαζική συμμετοχή των εκδηλώσεων της προηγούμενης εβδομάδας. Συνεχίζουμε δυναμικά με ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλα τα κοινά. Υπαίθριος κινηματογράφος, πάρτυ σε εμβληματικούς χώρους, πολυπολιτισμικοί ήχοι σε κεντρικές πλατείες, όλα συνθέτουν αυτή τη μοναδική πολυσυλλεκτική ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει την Αθήνα. Ελάτε να ζήσετε μαζί μας τον παλμό του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και να γίνετε μέρος αυτής της εμπειρίας».

Με περισσότερες από 350 δωρεάν εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου, συνεχίζει να φέρνει τον πολιτισμό σε όλες τις γειτονιές της πρωτεύουσας.

Οι εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο που ξεχωρίζουν από 14 έως 18 Μαΐου

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών συνδυάζει μουσικές εμπειρίες για όλες τις προτιμήσεις, performances, περιηγήσεις, δράσεις ευεξίας, εκδηλώσεις για παιδιά, πολιτιστικές ανταλλαγές και υπαίθριες γιορτές, αναδεικνύοντας τη δυναμική μιας πόλης ανοιχτής, πολυφωνικής και δημιουργικής.

Music & Film: «Sunrise» με τον Μάνo Κιτσικόπουλο | 14 Μαΐου | 20:00 | Μέγαρο Αρσακείου

Ο βωβός κινηματογράφος συναντά τη ζωντανή μουσική στην εσωτερική πλατεία του Αρσακείου Μεγάρου, ενός αρχιτεκτονικού «κοσμήματος» στο κέντρο της Αθήνας. Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκεται το «Sunrise: A Song of Two Humans» (1927) του θρυλικού F. W. Murnau.

Best 92.6 Radio Party | 15 Μαΐου | 19:00 - 23:00 | Cine Αίγλη Ζαππείου

Οι παραγωγοί του Best 92.6 αναλαμβάνουν τα decks σε ένα ανοιχτό radio party στο κέντρο της Αθήνας. DJ sets, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση μετατρέπουν την Αίγλη Ζαππείου σε ένα μεγάλο υπαίθριο dance floor.

A Victim of Society & Mechanimal | 15 Μαΐου | 20:00 - 22:00 | Οδός Ηπίτου

Δύο από τα πιο χαρακτηριστικά σχήματα της σύγχρονης ελληνικής σκηνής συναντιούνται σε ένα live γεμάτο ένταση, ηλεκτρισμό και δυναμικό ήχο. Η οδός Ηπίτου μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό μουσικό σημείο συνάντησης στο κέντρο της πόλης.

K-Pop World Festival Greece | 16 Μαΐου | 12:00 - 23:00 | Θέατρο Κολωνού

Το K-pop φαινόμενο φτάνει στην Αθήνα μέσα από μια μεγάλη διοργάνωση γεμάτη χορό, μουσική και performances. Fans και ομάδες από όλη την Ελλάδα συναντιούνται σε μια γιορτή αφιερωμένη στην κορεατική ποπ κουλτούρα.

Κεραμεικός Beat | 16 Μαΐου |13:00 - 23:00 | Πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης»

Η _&Βeyond επιστρέφει δυναμικά στο κέντρο της πόλης, μεταμορφώνοντας το Πάρκο Μίκη Θεοδωράκη σε ένα open-air, ολοήμερο, ανοιξιάτικο dancefloor. Ένα παζάρι δίσκων βινυλίου, street food και κοκτέιλ ολοκληρώνουν την εμπειρία.

Imamu | 16 Μαΐου | 18:00 - 23:00 | Πλατεία Κλαυθμώνος

Αντλώντας το όνομά του από την έννοια του «πνευματικού οδηγού», το Imamu δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου ο ρυθμός, η ατμόσφαιρα και η συναισθηματική ένταση ενώνονται, μετατρέποντας τη χορευτική πίστα σε τόπο σύνδεσης και απελευθέρωσης.

Αντάμωμα Πολιτιστικών Συλλόγων Θεσσαλίας & Αγράφων | 16 Μαΐου | 19:00 - 23:00 | Πλατεία Αγίου Θωμά

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης καλούνται να γίνουν μέρος ενός αυθεντικού γλεντιού που αντλεί την ενέργειά του από τη μουσική και τη χορευτική κληρονομιά της Θεσσαλίας και των Αγράφων.

Θεατρικοί Αγώνες στην Αρχαία Αθήνα | 17 Μαΐου | 11:00 - 12:30 | Επιγραφικό Μουσείο

Μια βιωματική δράση που ταξιδεύει το κοινό στην εποχή της αρχαίας Αθήνας και της θεατρικής παράδοσης. Μέσα από διαδραστικές αφηγήσεις και θεατρικά στοιχεία, μικροί και μεγάλοι γνωρίζουν μια ξεχωριστή πτυχή της ιστορίας της πόλης.

Fun Vibes Family Festival | 17 Μαΐου | 11:00 - 20:00 | Πάρκο Ριζάρη

Ένα από τα πιο όμορφα πάρκα της Αθήνας μεταμορφώνεται σε έναν απέραντο χώρο δημιουργίας και δράσης, φιλοξενώντας μια ολοήμερη γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά, τις οικογένειες και την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος.

Athens Cocktails | 17 Μαΐου | 18:00 - 23:00 | Ιαπωνικό Πάρκο Αθήνας

Μουσική, κοκτέιλ και ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα συνθέτουν μια ξεχωριστή βραδιά στο Ιαπωνικό Πάρκο. Ένα μοναδικό event σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα σημεία πρασίνου της πόλης.

Η Γιορτή στη Φειδίου | 17 Μαΐου | 18:00 - 23:00 | Οδός Φειδίου

Η Οδός Φειδίου μετατρέπεται σε μια ανοιχτή γιορτή δρόμου με μουσική και χορό σε ένα street event που αναδεικνύει τη ζωντάνια και τη δημιουργική ενέργεια του κέντρου της Αθήνας.

Innersense pres. LTJ Bukem LIVE & Junior SP. | 17 Μαΐου | 19:00 - 23:00 | Πλατεία Θησέα

Ο θρυλικός LTJ Bukem έρχεται στην Αθήνα για μια βραδιά αφιερωμένη στη drum & bass σκηνή και την ηλεκτρονική μουσική. Μαζί με τον Junior SP., δημιουργούν ένα μεγάλο open - air μουσικό event με έντονο ρυθμό και δυνατή ατμόσφαιρα.

Athens Pride Street Party | 17 Μαΐου | 19:00 - 23:00 | Πλατεία Κλαυθμώνος

Η καρδιά της Αθήνας γεμίζει μουσική, χορό και χρώμα στο μεγάλο street party του Athens Pride. Μια ανοιχτή γιορτή ορατότητας, ελευθερίας και συμπερίληψης στον δημόσιο χώρο.

Billie Kark 2026 | 18 Μαΐου | 20:30 - 23:00 | Πλατεία Κοραή

Η Billie Kark, μία από τις πιο φρέσκες και πολυδιάστατες παρουσίες της σύγχρονης αθηναϊκής σκηνής, επιστρέφει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με ένα live που υπόσχεται να μας παρασύρει ξανά στον ιδιαίτερο κόσμο της.



