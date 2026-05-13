Για να παρουσιάσει το μουσικό ντοκιμαντέρ «Περί-ληψη–Τραγούδια στην αγκαλιά της φύσης».

Μία δυνατή και μεγάλη έκπληξη επιφυλάσσει στο κοινό το φετινό Plastiras Lake Festival.

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου, ανεβαίνουμε στη λίμνη Πλαστήρα, μια ημέρα νωρίτερα από ότι συνήθως, για να βρούμε εκεί τον Θανάση Παπακωνσταντίνου, που θα μας παρουσιάσει το μουσικό ντοκιμαντέρ «Περί-ληψη–Τραγούδια στην αγκαλιά της φύσης».

Τη βραδιά θα κλείσει με μια μεγάλη μουσική γιορτή ο Δημήτρης Μυστακίδης.





Δείτε το πλήρες line-up

Πέμπτη 9 Ιουλίου

Θανάσης Παπακωνσταντίνου - μουσικό ντοκιμαντέρ «Περί-ληψη–Τραγούδια στην αγκαλιά της φύσης»

Δημήτρης Μυστακίδης.

Παρασκευή 10 Ιουλίου

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΚΙΝΤΕΡΙΑ Μεσημεριανό Γλέντι

Παιδί Τραύμα

Μαρίνα Σπανού

Παύλος Παυλίδης

Λόγος Τιμής

Σάββατο 11 Ιουλίου

ΚΥΡΑΤΖΗΔΕΣ Μεσημεριανό Γλέντι

12ος Πίθηκος

Πυξ Λαξ

Γιάννης Χαρούλης

Banda Entopica

Κυριακή 12 Ιουλίου

ΜΠΡΑΤΙΜΙΑ Μεσημεριανό Γλέντι

Χατζηφραγκέτα

Pagan

Thievery Corporation

Dani Gambino

Τιμές Εισιτηρίων:

Early Birds 4ημέρου: SOLD OUT

Προπώληση: 70€ / για το τετραήμερο

Προπώληση ημέρας: 25€

Ταμείο: Ημερήσιο: 30€ | Τετραήμερο: 80€

Θέση σκηνής: 9€ - μόνο για τους κάτοχους τετραημερου εισιτηρίου

Μεταφορά προς το Plastiras Lake Festival:



Οδικώς 3,5 ώρες από Αθήνα & Θεσσαλονίκη.

Δυνατότητα μετακίνησης με λεωφορεία του φεστιβάλ από/προς την Καρδίτσα.

​50% έκπτωση στα δρομολόγια ΚΤΕΛ από Αθήνα, Θεσσαλονίκη (και όλες τις πόλεις που εξυπηρετεί το ΚΤΕΛ Καρδίτσας) προς την Καρδίτσα με την επίδειξη του εισιτηρίου 4ημέρου.

Δωρεάν μεταφορά από και προς τα μεσημεριανά γλέντια.

*Πληροφορίες για τους κατασκηνωτές



Η κατασκήνωση προσφέρεται για 800 θέσεις σκηνών σε έναν περιφραγμένο χώρο με 24ωρη φύλαξη. Ο χώρος της κατασκήνωσης βρίσκεται 100μ. από τη λίμνη και έχει, σε ένα μεγάλο του κομμάτι, σκίαση. Δεν υπάρχει πλέον επιπλέον χρέωση ανά άτομο για το κάμπινγκ. Όλοι αγοράζουν το ίδιο 4ήμερο εισιτήριο, ενώ ένας από την παρέα μπορεί να αγοράσει μια θέση σκηνής, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει 2–3 άτομα. Το μέγιστο μέγεθος σκηνής είναι 2,5mx3m και θα τοποθετούνται κατά την άφιξη στο χώρο του φεστιβάλ, από τη διοργάνωση με ειδική σήμανση για τη σκηνή.

Παροχές: Χημικές τουαλέτες, ντουζιέρες, ασφαλής χώρος φόρτισης συσκευών. Στο χώρο θα στηθούν κιόσκια με φαγητό, καφέ, πρωινό, γλυκά και μπαρ.

Παραγωγή/Διοργάνωση: Fingerprint Productions

Υπό την αιγίδα του δήμου Λίμνης Πλαστήρα και της Περιφέρειας Θεσσαλίας