Οι Πανελλήνιες 2026 ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου για τα ΓΕΛ με το μάθημα γενικής παιδείας της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Παραμονές της έναρξης των Πανελληνίων 2026 με το ΥΠΑΙΘΑ να εκδίδει τροποποιημένη υπουργική απόφαση για την διαδικασία της πανελλαδικής εξέτασης. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις η υπουργική απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του Β’ Τετραμήνου σε εξεταστικά κέντρα που είναι Γενικά Λύκεια. Όπου κρίνεται αντικειμενικά αναγκαίο για την διεξαγωγή τους, μπορεί να ορίζονται ως Εξεταστικά Κέντρα, σχολικά συγκροτήματα ή άλλες εκπαιδευτικές δομές δευτεροβάθμιας εκ- παίδευσης. Τα εξεταστικά κέντρα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Μετά την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καθορίζει την κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα για την οποία λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες κάθε περιοχής καθώς και τυχόν άλλες αντικειμενικές ανάγκες. Αναφορικά με τους υποψηφίους/κρατουμένους σε Σωφρονιστικά Καταστήματα (Σ.Κ.), οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξάγονται στις δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης των Σωφρονιστικών Καταστημάτων ή σε εκπαιδευτικές δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι οποίες ορίζονται ως Εξεταστικά Κέντρα για υποψηφίους των Σωφρονιστικών Καταστημάτων.»

Στην παρ. 1 του άρθρου 25 της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/20 (Β’ 643) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, α) στο δεύτερο εδάφιο, όπου αναγράφεται η φράση «…διοικητικός ή υπάλληλος…» διαγράφεται η λέξη «ή» και β) μετά το έκτο εδάφιο προστίθενται δύο νέα εδάφια, και, συνεπώς, η παρ. 1 του άρθρου 25 της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/20 (Β’ 643) υπουργικής απόφασης διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Σε κάθε εξεταστικό κέντρο συγκροτείται τριμελής Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων αποτελούμενη από α) τον Διευθυντή του οικείου Λυκείου και σε περίπτωση κωλύματος, από τον Υποδιευθυντή ή καθηγητή του οικείου Λυκείου με βαθμό Α’ και σε περίπτωση κωλύματος, από καθηγητή άλλου Λυκείου με βαθμό Α’, ως πρόεδρο και β) δύο καθηγητές Δ.Ε., κατά προτίμηση από άλλο Λύκειο, ως μέλη που ορίζονται από τον οικείο Διευθυντή της Δ.Ε ή σε περίπτωση κωλύματος, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ως Πρόεδρο της ΕΕΔΔΕ. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ένας/μια διοικητικός υπάλληλος ή καθηγητής Δ.Ε. ως γραμματέας, ένας βοηθός γραμματέας, δύο χειριστές του συστήματος λήψης των θεμάτων, ένας καθηγητής Δ.Ε. σύνδεσμος με την ΕΕΔΔΕ, που μπορεί να είναι και ο βοηθός γραμματέας, για τη διακίνηση των γραπτών και των βαθμών προς και από την ΕΕΔΔΕ και μέχρι τρία άτομα βοηθητικό προσωπικό. Αν οι εξεταζόμενοι μαθητές είναι περισσότεροι από εξήντα και μέχρι εκατόν τριάντα, μπορεί να ορίζεται και δεύτερος βοηθός γραμματέας και αν είναι περισσότεροι από εκατόν τριάντα και μέχρι εκατόν ογδόντα, τρίτος και αν είναι περισσότεροι από εκατόν ογδόντα, τέταρτος βοηθός γραμματέας. Ο ένας τουλάχιστον από τους δύο χειριστές του συστήματος λήψης των θεμάτων στις ΛΕΕ, μπορεί να είναι καθηγητής Πληροφορικής Γυμνασίου. Στα ιδιωτικά λύκεια η ΛΕΕ είναι επίσης τριμελής και αποτελείται από δυο καθηγητές δημόσιων ΓΕΛ και έναν καθηγητή του αντίστοιχου Ιδιωτικού Λυκείου. Πρόεδρος της επιτροπής αυτής ορίζεται ο αρχαιότερος από τους δυο καθηγητές των δημόσιων ΓΕΛ. Στα Σωφρονιστικά Καταστήματα, στα οποία διεξάγονται πανελλαδικές εξετάσεις, η ΛΕΕ είναι τριμελής και αποτελείται από τρεις (3) καθηγητές δημοσίων ΓΕΛ, εκ των οποίων Πρόεδρος ορίζεται ο αρχαιότερος αυτών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ένας/μία διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός ως γραμματέας, ένας βοηθός γραμματέας, μέχρι δύο χειριστές του συστήματος λήψης των θεμάτων, εφόσον υπάρχει, και ένας εκπαιδευτικός σύνδεσμος με την ΕΕΔΔΕ, που μπορεί να είναι και ο βοηθός γραμματέας, για τη διακίνηση των γραπτών και των βαθμών προς και από την ΕΕΔΔΕ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου.».

Όπου στην τροποποιούμενη υπουργική απόφαση αναφέρονται η υπό στοιχεία Φ.253.1/389/Α5/2025 υπουργική απόφαση «Συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και εφεξής» (Β’ 12) και η υπό στοιχεία Φ.253/151198/Α5/17- 12-2024 «Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και εφεξής» (Β’ 7237), νοείται/ούνται η/οι οικεία/ες ισχύουσα/ες, κατά το έτος συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις, υπουργική/ές απόφαση/εις, που εκδίδεται/ονται κατά ρητή εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.