Η αγορά εμφανίζει πλέον το παράδοξο φαινόμενο πλοία πενταετίας να πωλούνται ακριβότερα από αντίστοιχα νεότευκτα, καθώς οι αγοραστές δίνουν προτεραιότητα στην άμεση διαθεσιμότητα χωρητικότητας αντί για την αναμονή παράδοσης ενός νέου πλοίου μετά από τρία περίπου χρόνια.

Η έντονη ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στη διεθνή αγορά δεξαμενόπλοιων, που έχει προκαλέσει η κρίση στα Στενά του Ορμούζ, οδηγεί τις αξίες των πλοίων σε πρωτοφανή επίπεδα, ανατρέποντας τα μέχρι σήμερα δεδομένα στη ναυλαγορά. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα χωρητικότητας, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση των τονομιλίων λόγω αλλαγών στις εμπορικές ροές πετρελαίου, έχει εκτοξεύσει τόσο τους ναύλους όσο και τις τιμές αγοράς των τάνκερ.

Η αγορά εμφανίζει πλέον το παράδοξο φαινόμενο πλοία πενταετίας να πωλούνται ακριβότερα από αντίστοιχα νεότευκτα, καθώς οι αγοραστές δίνουν προτεραιότητα στην άμεση διαθεσιμότητα χωρητικότητας αντί για την αναμονή παράδοσης ενός νέου πλοίου μετά από τρία περίπου χρόνια. Η μέση τιμή ναυπήγησης ενός VLCC διαμορφώνεται σήμερα στα 129 εκατ. δολάρια, ενώ η αξία ενός πενταετίας στη second hand αγορά έχει ανέλθει στα 138 εκατ. δολάρια.

Ακόμη μεγαλύτερα premiums καταγράφονται στην αγορά resale, δηλαδή στην αγοραπωλησία συμβολαίων ναυπήγησης, όπου οι αγοραστές πληρώνουν σημαντικά υψηλότερα ποσά για ταχύτερη παράδοση. Η αξία ενός resale VLCC φτάνει πλέον τα 174,5 εκατ. δολάρια, αποτυπώνοντας τη μεγάλη πίεση που δέχεται η αγορά από την έλλειψη διαθέσιμων πλοίων.

Η εικόνα είναι ανάλογη και στα suezmaxes χωρητικότητας περίπου 150.000 τόνων αργού, όπου οι τιμές των πενταετίας πλοίων έχουν σχεδόν εξισωθεί με εκείνες των νέων παραγγελιών. Στα aframaxes, μάλιστα, τα μεταχειρισμένα πλοία διαπραγματεύονται ήδη ακριβότερα από τα νεότευκτα κατά περίπου 1,6 εκατ. δολάρια.

Ενδεικτικές της τάσης είναι και οι πρόσφατες συναλλαγές στην αγορά aframax/LR2, όπου δύο ιαπωνικής κατασκευής πλοία του 2018, χωρητικότητας περίπου 108.500 dwt, πωλήθηκαν έναντι 75 εκατ. και 76,5 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα, επίπεδα που θεωρούνται ίσα ή και υψηλότερα από τη μέση τιμή παραγγελίας ενός νεότευκτου της ίδιας κατηγορίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η παραδοσιακή απομείωση αξίας λόγω ηλικίας έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, καθώς η ανάγκη για άμεσα διαθέσιμη χωρητικότητα υπερισχύει πλέον της προτίμησης προς τα νεότευκτα. Τα VLCCs πενταετίας διαπραγματεύονται περίπου 9 εκατ. δολάρια ακριβότερα από αντίστοιχα υπό ναυπήγηση πλοία, ενώ στην αγορά resale τα premiums κυμαίνονται μεταξύ 21% και 35% πάνω από τις τιμές νέας παραγγελίας.

Παρά τη μηνιαία διόρθωση των ναύλων κατά 34%, η αγορά παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα σε ετήσια βάση, με άνοδο που προσεγγίζει το 78%. Αν και από τα μέσα Απριλίου καταγράφεται αύξηση της διαθέσιμης χωρητικότητας, η προσφορά δεν έχει ακόμη επανέλθει σε επίπεδα που να επιτρέπουν ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.