Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους φορολογουμένους που θέλουν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη έκπτωση 4% στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος φόρου εισοδήματος, καθώς η σχετική προθεσμία εκπνέει αύριο, 15 Μαΐου. Από τις 16 Μαΐου και έως τις 15 Ιουνίου το ποσοστό της έκπτωσης περιορίζεται στο 3%, ενώ για δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου έως και τις 15 Ιουλίου 2026 η έκπτωση διαμορφώνεται στο 2%, υπό την προϋπόθεση ότι ο φόρος θα καταβληθεί εφάπαξ μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποτυπώνουν έντονη κινητικότητα στην πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων, καθώς έχουν ήδη κατατεθεί σχεδον 3,4 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, όταν ο συνολικός αριθμός αναμένεται να φτάσει φέτος τα 6,9 εκατομμύρια. Ουσιαστικά, περίπου οι μισοί φορολογούμενοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία τακτοποίησης των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Η εικόνα των εκκαθαριστικών δείχνει ότι για τη μεγάλη πλειονότητα δεν προκύπτει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση. Συγκεκριμένα, το 36,67% των δηλώσεων είναι μηδενικές, ενώ το 34,10% είναι πιστωτικές, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότεροι από επτά στους δέκα φορολογουμένους είτε δεν πληρώνουν επιπλέον φόρο είτε δικαιούνται επιστροφή χρημάτων.

Αντίθετα, χρεωστικό εκκαθαριστικό εμφανίζει το 29,23% των δηλώσεων, με περίπου τρεις στους δέκα φορολογουμένους να καλούνται να καταβάλουν πρόσθετο φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2025. Ο μέσος επιπλέον φόρος διαμορφώνεται ήδη κοντά στα 1.500 ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί όσο συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων. Μέχρι στιγμής, από τις χρεωστικές δηλώσεις έχει βεβαιωθεί φόρος ύψους 1,48 δισ. ευρώ, με το τελικό ποσό να αναμένεται να ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

Στο μέτωπο των επιστροφών φόρου, τα ποσά που αντιστοιχούν στις πιστωτικές δηλώσεις ανέρχονται έως τώρα σε 295,32 εκατ. ευρώ, με τη μέση επιστροφή να φτάνει τα 256 ευρώ. Ήδη περισσότεροι από 765.000 φορολογούμενοι έχουν δει τα χρήματα να πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, με τις άμεσες επιστροφές να ξεπερνούν συνολικά τα 137 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, για περισσότερους από 301.000 φορολογουμένους πραγματοποιήθηκαν αυτόματοι συμψηφισμοί επιστροφών φόρου με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, συνολικού ύψους 56,3 εκατ. ευρώ. Η ΑΑΔΕ συνεχίζει σε εβδομαδιαία βάση τις διαδικασίες συμψηφισμών και επιστροφών, ενώ οι πιο σύνθετες περιπτώσεις εξετάζονται από τις ΔΟΥ και το ΚΕΒΕΙΣ χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους πολίτες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των επιστροφών παραμένει η δήλωση έγκυρου IBAN στην πλατφόρμα myAADE.

Ο φόρος εισοδήματος μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ με την προβλεπόμενη έκπτωση είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις. Η εφάπαξ πληρωμή ή η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026, ενώ οι υπόλοιπες δόσεις θα εξοφλούνται στο τέλος κάθε μήνα, με τελευταία προθεσμία τον Φεβρουάριο του 2027.

Την ίδια ώρα, η φορολογική διοίκηση υπενθυμίζει ότι οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη υποβάλει δήλωση μπορούν να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις μέσω τροποποιητικής δήλωσης στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Η διαδικασία επιτρέπει την αλλαγή μόνο των σημείων όπου έχουν εντοπιστεί σφάλματα ή η προσθήκη στοιχείων που είχαν παραλειφθεί, χωρίς να απαιτείται νέα υποβολή ολόκληρης της δήλωσης.

Εφόσον η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί έως τις 15 Ιουλίου 2026, θεωρείται εμπρόθεσμη και επέχει θέση αρχικής δήλωσης. Με την υποβολή της ακυρώνεται η αρχική εκκαθάριση και πραγματοποιείται νέα, με βάση τα επικαιροποιημένα εισοδηματικά και τεκμαρτά στοιχεία, οδηγώντας σε επανυπολογισμό του τελικού φόρου.