Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε το εκ νέου άνοιγμα του πληροφοριακού συστήματος υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025, καθώς και της εφαρμογής Agrisnap, προκειμένου οι δικαιούχοι παραγωγοί να προχωρήσουν σε διορθώσεις, συμπληρώσεις στοιχείων και υποβολή δικαιολογητικών για αιτήσεις που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δίνεται η δυνατότητα παρεμβάσεων στα αγροτεμάχια που αφορούν όλες τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις φυτικού κεφαλαίου και την ειδική ενίσχυση βάμβακος, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως «κίτρινα» έπειτα από ευρήματα monitoring. Οι παραγωγοί μπορούν να προχωρήσουν σε τροποποίηση της γεωμετρίας των αγροτεμαχίων εντός των ορίων τους, σε κατάτμηση, αλλά και σε απόσυρση ή διαγραφή αιτημάτων. Τα σχετικά αποτελέσματα είναι διαθέσιμα μέσω της καρτέλας «Monitoring > Αναζήτηση Αποτελεσμάτων» της ΕΑΕ.

Παράλληλα, ενεργοποιείται εκ νέου η δυνατότητα αποστολής φωτογραφιών με γεωσήμανση μέσω της εφαρμογής Agrisnap-GR. Η δυνατότητα αυτή αφορά τόσο αγροτεμάχια για τα οποία δεν είχαν αποσταλεί φωτογραφίες έως την προηγούμενη προθεσμία της 24ης Μαρτίου 2026, όσο και αγροτεμάχια που έχουν χαρακτηριστεί «κίτρινα» από το monitoring, αποκλειστικά για τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις που σχετίζονται με την παράδοση πορτοκαλιών προς χυμοποίηση, την καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας και την καλλιέργεια μήλων.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να επισυνάψουν δικαιολογητικά και να καταχωρήσουν παραστατικά για συγκεκριμένες Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, καθώς και να συμπληρώσουν απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα που αφορούν οικολογικά προγράμματα.

Το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 23:59, με την ΑΑΔΕ να καλεί τους παραγωγούς να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενοι επανέλεγχοι και να προχωρήσει η καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων.

Για την είσοδο στην εφαρμογή Agrisnap απαιτείται ειδικός πενταψήφιος κωδικός. Όπως διευκρινίζεται, όσοι παραγωγοί έχουν ήδη λάβει κωδικό κατά τις προηγούμενες περιόδους λειτουργίας της εφαρμογής για την ΕΑΕ 2025 θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον ίδιο. Για περίπου 1.400 επιπλέον αγρότες που αποκτούν τώρα για πρώτη φορά πρόσβαση στην εφαρμογή, ο σχετικός κωδικός έχει αποσταλεί στη θυρίδα τους στην ψηφιακή πύλη myAADE, μέσω της υπηρεσίας «Τα Μηνύματά μου», ενώ έχει αποσταλεί και σχετική ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

