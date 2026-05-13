Στην τραγωδία της Ηλιούπολης αναφέρθηκε από το βήμα της Ολομέλειας η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας,Ζωή Κωνσταντοπούλου, εκφράζοντας τη συγκίνησή της για το περιστατικό και αποδίδοντας ευθύνες στην Πολιτεία.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «τα κορίτσια αυτά βούτηξαν στο κενό εξαιτίας της αποτυχίας της Πολιτείας να τα προστατεύσει, να τα εμψυχώσει, να τους ανοίξει δρόμους και να τους φωτίσει τη ζωή. Κάτι στραβό συμβαίνει σε αυτή τη χώρα», όπως τόνισε.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε το Σώμα να μιλήσει με ειλικρίνεια για το θέμα, ενώ σημείωσε πως όσοι έχουν ευθύνες πρέπει να τις αναλάβουν.

«Τα κορίτσια βούτηξαν στο κενό. Η Βουλή τι κάνει; Άδεια. Συνταράχθηκε κάτι; Αισθάνεται κανείς την ευθύνη; Εγώ την αισθάνομαι, και ως γυναίκα. Πώς μπορεί να προσπερνάμε ένα τέτοιο συγκλονιστικό γεγονός αφύπνισης;» όπως διερωτήθηκε από το βήμα της Ολομέλειας.

Στο σοκαριστικό συμβάν αναφέρθηκαν βουλευτές από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, με το περιστατικό να προκαλεί έντονο προβληματισμό κατά τη συνεδρίαση.