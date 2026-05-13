Είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη εν ενεργεία προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα από την τελευταία επίσκεψη του Τραμπ το 2017.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στο Πεκίνο το μεσημέρι της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) για διήμερες συνομιλίες υψηλού διακυβεύματος με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Η Κίνα υποδέχθηκε τον Τραμπ με μία τελετή άφιξης γεμάτη μεγαλοπρέπεια, κάτι που ο Αμερικανός πρόεδρος είναι γνωστό ότι εκτιμά.

Σε μια επίδειξη της σημασίας του ταξιδιού, ο ηγέτης της Κίνας Σι Τζινπίνγκ έστειλε έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο για να ηγηθεί της αντιπροσωπείας υποδοχής, τον Κινέζο Αντιπρόεδρο Χαν Τζενγκ.

Τον Τραμπ υποδέχθηκαν ακόμα 300 νέοι και νέες με ασορτί μπλε και άσπρες στολές, που ήταν παρατεταμένοι κατά μήκος του αεροδρομίου κρατώντας κινεζικές και αμερικανικές σημαίες, μαζί με στρατιωτική τιμητική φρουρά και στρατιωτική μπάντα. Ο Σι Τζινπίνγκ θα υποδεχθεί επίσημα τον Τραμπ το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα.

{https://x.com/FoxNews/status/2054530233085128838}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να γίνει το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα).

Ο Χαν θεωρείται ευρέως ως ο απεσταλμένος του Σι Τζινπίνγκ για διπλωματικές εκδηλώσεις και πέρυσι παρευρέθηκε στην ορκωμοσία του Τραμπ. Είναι συνταξιούχο μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου, του ανώτατου οργάνου λήψης αποφάσεων του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Άλλοι αξιωματούχοι στην τελετή υποδοχής ήταν ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Κίνα Ντέιβιντ Περντού, ο ομόλογος του πρέσβη της Κίνας στις ΗΠΑ Σιέ Φενγκ και ο υφυπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Μα Ζαοξού, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Οι αρχές του Πεκίνου περιμένοντας τον Τραμπ έκλεισαν ένα δημοφιλές ιστορικό τουριστικό αξιοθέατο με θέα στην πλατεία Τιενανμέν, όπου ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να φιλοξενήσει την τελετή υποδοχής για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Πύργος Τοξοβολίας Ζενγκγιάνγκμεν, ένα επιβλητικό κτίριο 600 ετών που κάποτε αποτελούσε μέρος του ιστορικού τείχους της πόλης του Πεκίνου, θα κλείσει για το κοινό την Πέμπτη λόγω «σημαντικών εκδηλώσεων», σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης WeChat την Τετάρτη.

Η ανακοίνωση δεν παρείχε λεπτομέρειες ούτε έκανε αναφορά στην επερχόμενη επίσκεψη Τραμπ, η οποία θεωρείται ευρέως το πιο σημαντικό διπλωματικό γεγονός στο Πεκίνο φέτος.

Ποιοι συνοδεύουν τον Τραμπ στην Κίνα

Τον Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύουν στο Πεκίνο ο γιος του, Έρικ Τραμπ, και η νύφη του, Λάρα ενώ σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, στην Κίνα ταξίδεψε και αντιπροσωπεία CEOs που περιλάμβανε μεταξύ άλλων στελέχη όπως ο Ίλον Μασκ, ο Τιμ Κουκ, η Κέλι Όρτμπεργκ της Boeing και άλλους κορυφαίους επιχειρηματίες των ΗΠΑ με ισχυρή παρουσία στην Κίνα. Ο Jensen Huang της Nvidia δεν συμπεριλήφθηκε αρχικά στη λίστα, κάτι που προκάλεσε άμεσα εικασίες επειδή η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο του πολέμου για τα τσιπ AI μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Σύμφωνα με το Reuters, ωστόσο ο Τραμπ τηλεφώνησε προσωπικά στον Huang μετά από δημοσιεύματα που τόνιζαν την απουσία του από το ταξίδι. Ο Huang φέρεται να επιβιβάστηκε στο Air Force One κατά τη διάρκεια στάσης ανεφοδιασμού στην Αλάσκα, πριν η αντιπροσωπεία συνεχίσει για το Πεκίνο.

Η παρουσία του Jensen Huang είναι σημαίνουσας σημασίας καθώς η Nvidia είναι αυτή τη στιγμή η πιο στρατηγικά σημαντική εταιρεία τσιπ AI στον κόσμο.

{https://x.com/DasamTejas/status/2054522526055956578}