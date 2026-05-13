Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόσφατη συνέντευξη του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με αιχμή το σκάνδαλο των υποκλοπών εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κάνοντας λόγο για «λαβύρινθο σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου».

Ο κ. Φάμελλος στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόσφατη συνέντευξη του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, υποστηρίζοντας ότι ουσιαστικά επιβεβαιώνουν την εμπλοκή της κυβέρνησης στην υπόθεση των παρακολουθήσεων.

«Παραδέχεται ότι υπήρχε ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης και αυτή έπρεπε να καλυφθεί», ανέφερε, ενώ μίλησε για αντιφάσεις ανάμεσα στις σημερινές δηλώσεις και τις προηγούμενες καταθέσεις του κ. Δημητριάδη.

Παράλληλα, εξαπέλυσε προσωπικά πυρά κατά του πρωθυπουργού, τον οποίο χαρακτήρισε «κρυπτόμενο και πολλαπλά εκβιαζόμενο».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του πρώην προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κωνσταντίνου Μενουδάκου, σημειώνοντας ότι τα όσα ανέφερε «καταρρίπτουν το αφήγημα της κυβέρνησης». Ειδική αναφορά έκανε στις επισημάνσεις ότι τα ίδια πρόσωπα παρακολουθούνταν ταυτόχρονα από την ΕΥΠ και το Predator και ότι η υπόθεση δεν θα μπορούσε να αφορά μόνο ιδιώτες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως επισήμανε, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για να κληθούν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, και ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση.

«Το απόστημα έχει σπάσει και τα σκάνδαλα αποκαλύπτονται», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «δεν θα σας αφήσουμε να κουκουλώσετε ένα τέτοιο σκάνδαλο».

Στην έναρξη της ομιλίας του, ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε και στο περιστατικό με το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, κατηγορώντας την κυβέρνηση για προσπάθεια υποβάθμισης του ζητήματος και θέτοντας ερωτήματα για την επιχειρησιακή επάρκεια των αρμόδιων αρχών.

Στο οικονομικό πεδίο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι «η πραγματική οικονομία βυθίζεται», επικαλούμενος την αύξηση του εμπορικού ελλείμματος, την ακρίβεια και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αφήνει ανεξέλεγκτα τα υπερκέρδη τραπεζών, ενέργειας και διυλιστηρίων, ενώ επανέφερε τις προτάσεις του κόμματος για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και καύσιμα, επαναφορά της 13ης σύνταξης και ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Αναφορά έκανε και στην κατάσταση στη Λέσβο, μιλώντας για «τραγωδία εν εξελίξει» λόγω της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού και καταλογίζοντας στην κυβέρνηση καθυστερήσεις και απουσία σχεδίου στήριξης των κτηνοτρόφων.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι η χώρα βιώνει «μια μεγάλη πολιτική κρίση δημοκρατίας και οικονομίας».

{https://www.facebook.com/sfamellos/videos/964052949716522/}