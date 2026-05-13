Με φόντο την αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, το ΚΚΕ ζητά να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο διοικητής της ΕΥΠ.

Μετά τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ ζητά την κλήση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα και του Διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Αναλυτικά η σχετική επιστολή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Αθανάσιο Μπούρα, την οποία υπογράφουν οι βουλευτές του ΚΚΕ και μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Μανώλης Συντυχάκης και Βασίλειος-Κωνσταντίνος Μεταξάς:

«Η προκλητική απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να «θάψει» ακόμα πιο βαθιά την υπόθεση των παρακολουθήσεων – υποκλοπών, παρά τα επιπλέον στοιχεία που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα και την πρωτόδικη απόφαση καταδίκης των 4 εμπλεκόμενων στην υπόθεση των υποκλοπών, δικαιολογημένα προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από τέτοιες μεθοδεύσεις. Ούτε μπορεί να κρυφτεί το ευρύτατο νομικό – θεσμικό πλαίσιο, με τη βούλα του αντιλαϊκού «κράτους δικαίου της ΕΕ», που ανάγει σε κανόνα το «ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων» και εφαρμόζεται, ενισχύεται, εξοπλίζεται από όλες ανεξαιρέτως τις κυβερνήσεις, στοχοποιώντας πρωτίστως τον «εχθρό – λαό», τα λαϊκά δικαιώματα και ελευθερίες.

Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι πρέπει να συγκληθεί άμεσα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να κληθούν σε αυτήν, τόσο ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, όσο και ο Διοικητής της ΕΥΠ για τα θέματα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων».