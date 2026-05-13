«Όλα όσα είναι να γίνουν έχουν ήδη γίνει», είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου για το νέο κόμμα Τσίπρα, σημειώνοντας πως «το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση».

Έχει ενδιαφέρον και πρέπει να καταγραφεί η δήλωση της Θεώνης Κουφονικολάκου σε ό,τι αφορά στη στελέχωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα από εν ενεργεία βουλευτές, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ αλλά όχι μόνο.

Η εκπρόσωπος Τύπου και δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Τσίπρα και πιθανότατα εκπρόσωπος Τύπου του νέου πολιτικού εγχειρήματος του πρώην πρωθυπουργού μίλησε χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra, λέγοντας ότι «είναι όλες και όλοι ευπρόσδεκτοι, χωρίς να υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις», κάτι που έχει πει άλλωστε και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.

Σε ερώτηση που δέχθηκε, όμως, για το αν είναι προϋπόθεση η παραίτηση από τις βουλευτικές τους έδρες, απάντησε: «Όχι, θέλει να γεννηθεί από την κοινωνία, δεν ζητάμε από κανέναν να παραιτηθεί».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση απέχει αρκετά σε σχέση με τα όσα γνωρίζαμε και τα όσα έχει πει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω».

Εκτός κι αν ισχύει η προϋπόθεση περί παράδοσης της έδρας κι απλά η Θεώνη Κουφονικολάκου επισήμανε ότι δεν θα ζητηθεί από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα πρέπει να το κάνουν από μόνοι τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Όλα όσα είναι να γίνουν έχουν ήδη γίνει, απομένει η ανακοίνωση»

Η Θεώνη Κουφονικολάκου τόνισε επίσης πως «όλα όσα είναι να γίνουν έχουν ήδη γίνει» και πως «το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση». Σε ό,τι αφορά στο όνομα, σημείωσε πως «έχουμε καταλήξει», λέγοντας πως οπωσδήποτε πρέπει να έχει να κάνει με την κοινωνία και η προσέγγισή μας συνολικά πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική, στη βάση του έχουμε ανάγκη από σταθερότητα και από σεβασμό στους πολίτες και τους πολίτες. Προφανώς εκκινούμε από αυτή την αφετηρία».

«Σε δύο βασικούς άξονες το πρόγραμμα»

«Είμαστε έτοιμες και έτοιμοι, με νέο στελεχιακό δυναμικό, με θέσεις, με όραμα για το μέλλον της χώρας. Ο βαθμός ετοιμότητας είναι υψηλός», είπε ακόμα η εκπρόσωπος Τύπου και δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Τσίπρα και συνέχισε: «Είναι έτοιμο το πρόγραμμα και κινείται σε δύο βασικούς άξονες.

Ο πρώτος είναι η μείωση του φόρου των μισθωτών, που έχουν σηκώσει παρατεταμένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος, το βάρος της οικονομικής εξυγίανσης της χώρας. Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με την επανίδρυση και την ανασύσταση του κοινωνικού κράτους».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dihfgqfimwnl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μ. Καλ.