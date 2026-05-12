Η Βιέννη στους ξέφρενους ρυθμούς του Akyla. Το «Ferto» έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού και των δημοσιογράφων όλων των χωρών.

Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο Ημιτελικό και την επίσημη έναρξη της Eurovision 2026, ο Akylas φαίνεται να έχει κερδίσει την προσοχή και το ενδιαφέρον του κοινού.

Στα προγνωστικά, αν και παραμένει στη δεύτερη θέση, παρατηρείται ανοδική πορεία, ειδικότερα μετά από τις τελευταίες πρόβες και τα όσα έγιναν στη σκηνή της Βιέννης το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαΐου. Η χθεσινή παρουσίαση της Jury Rehearsal, βιντεοσκοπήθηκε και από αυτήν θα προκύψει η βαθμολογία των κριτικών επιτροπών.

Παράλληλα, το πρωί της Τρίτης 12 Μαΐου, μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα», έγινε κατανοητό ότι το «Ferto» έχει αγαπηθεί από το κοινό με ορισμένους από τους απεσταλμένους δημοσιογράφους ξένων χωρών να δηλώνουν ότι θα χαρίσουν 12άρι στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, στο επίσημο exit poll των δημοσιογράφων πριν τον πρώτο ημιτελικό ο Akylas στέφθηκε νικητής. Ωστόσο, η Δάφνη Μπόκοτα, γνώστης της Eurovision, διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη δημοσκόπηση δεν είναι καταλυτική.

Παρ’ όλα αυτά στο σχετικό ρεπορτάζ ο ενθουσιασμός είναι φανερός.

Η εκπρόσωπος της Νορβηγίας, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της λέγοντας μεταξύ άλλων: «Αλήθεια, λάτρεψα την Ελλάδα σήμερα. Προσφέρατε χαρά και ζωντάνια… Νομίζω θα σας δώσουμε 12 πόντους σήμερα. πιστεύω ότι οι Νορβηγοί θα ψηφίσουν την Ελλάδα».

Όσον αφορά την άποψη των δημοσιογράφων από το Ηνωμένο Βασίλειο, η απεσταλμένη ανέφερε: «Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για την Ελλάδα. Δεν ήμουν πριν, αλλά μετά από τη σημερινή πρόβα νομίζω ότι είναι υποψήφιο για τη νίκη και είναι τόσο καλό…».

Αντίστοιχα, ο απεσταλμένος της Σκωτίας δεν δίστασε να αναφερθεί στον Akyla ως «φαβορί».

