Η σκηνή της Eurovision 2026 ανοίγει και επίσημα την αυλαία της απόψε, Τρίτη 12 Μαΐου, καθώς δίνεται το εναρκτήριο σύνθημα στη Βιέννη με τον Α’ Ημιτελικό να ξεκινάει στις 22:00 ώρα Ελλάδος.
Στη δημοσιότητα έχουν έρθει ήδη τα βίντεο των 30 δευτερολέπτων με στιγμιότυπα από τη σκηνική παρουσία των χωρών, ενώ παράλληλα το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε και η τελική κρίσιμη πρόβα.
Η χθεσινή παρουσίαση της Jury Rehearsal, βιντεοσκοπήθηκε και από αυτήν θα προκύψει η βαθμολογία των κριτικών επιτροπών.
Η Ελλάδα διαγωνίζεται απόψε, με τον Akyla να βγαίνει στη σκηνή τέταρτος κατά σειρά.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής Jury Rehearsal, αποκαλύφθηκαν νέα στιγμιότυπα από τις συμμετοχές των χωρών.
{https://x.com/EurovisionNewZ/status/2053962640506917246}
Με βάση τη σειρά εμφάνισης διαγωνίζονται απόψε οι εξής χώρες: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία και Σερβία.
{https://x.com/EurovisionNewZ/status/2053915644895039832}