Ο Akylas θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση του Α’ Ημιτελικού στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη.

Η σκηνή της Eurovision 2026 ανοίγει και επίσημα την αυλαία της απόψε, Τρίτη 12 Μαΐου, καθώς δίνεται το εναρκτήριο σύνθημα στη Βιέννη με τον Α’ Ημιτελικό να ξεκινάει στις 22:00 ώρα Ελλάδος.

Στη δημοσιότητα έχουν έρθει ήδη τα βίντεο των 30 δευτερολέπτων με στιγμιότυπα από τη σκηνική παρουσία των χωρών, ενώ παράλληλα το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε και η τελική κρίσιμη πρόβα.

Η χθεσινή παρουσίαση της Jury Rehearsal, βιντεοσκοπήθηκε και από αυτήν θα προκύψει η βαθμολογία των κριτικών επιτροπών.

Η Ελλάδα διαγωνίζεται απόψε, με τον Akyla να βγαίνει στη σκηνή τέταρτος κατά σειρά.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής Jury Rehearsal, αποκαλύφθηκαν νέα στιγμιότυπα από τις συμμετοχές των χωρών.

Με βάση τη σειρά εμφάνισης διαγωνίζονται απόψε οι εξής χώρες: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία και Σερβία.

