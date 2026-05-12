Η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στην κούρσα της Eurovision 2026, καθώς οι πρώτες αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών φέρνουν τον Akylas και το τραγούδι «Ferto» στη δεύτερη θέση των προβλέψεων για τη νίκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το Eurovisionworld, η ελληνική συμμετοχή συγκεντρώνει ποσοστά που τη διατηρούν σταθερά πίσω μόνο από τη Φινλανδία, η οποία εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Οι bookmakers δίνουν στην Ελλάδα περίπου 21% πιθανότητες νίκης, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό για τόσο πρώιμο στάδιο της προετοιμασίας του διαγωνισμού. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η ευρωπαϊκή κοινότητα της Eurovision αλλά και οι αγορές στοιχήματος αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα την ελληνική πρόταση.

Πίσω από την Ελλάδα ακολουθούν η Δανία, η Γαλλία και η Αυστραλία, ενώ χώρες με παραδοσιακά ισχυρή παρουσία, όπως η Σουηδία και η Ιταλία, βρίσκονται χαμηλότερα στις πρώτες εκτιμήσεις. Βέβαια, οι αποδόσεις μεταβάλλονται συνεχώς όσο πλησιάζει ο διαγωνισμός, ιδιαίτερα μετά τις πρόβες και τις πρώτες ζωντανές εμφανίσεις.

Παρόλα αυτά, η μέχρι στιγμής εικόνα δημιουργεί αισιοδοξία για μια ιδιαίτερα επιτυχημένη ελληνική πορεία στη Eurovision 2026. Αν ο Akylas καταφέρει να επιβεβαιώσει επί σκηνής τις υψηλές προσδοκίες, τότε η Ελλάδα ίσως διεκδικήσει μία από τις καλύτερες θέσεις των τελευταίων ετών.