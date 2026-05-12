Η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης αναλαμβάνουν και φέτος τη μετάδοση του κορυφαίου μουσικού γεγονότος της Ευρώπης.

Ανοίγει απόψε η αυλαία του 70ού διαγωνισμού της Eurovision με τη διεξαγωγή του πρώτου ημιτελικού.

Η ελληνική αποστολή με τον Akyla θα εμφανιστεί τέταρτη στη σειρά, παρουσιάζοντας το τραγούδι με τίτλο «Ferto», ενώ sτο τιμόνι της παρουσίασης θα βρίσκονται οι έμπειροι Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης.

{https://www.instagram.com/p/DYMqL9CF1pm/}

Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απόψε στις 22:00 απευθείας από την ΕΡΤ1, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Fan του Netflix.

{https://www.instagram.com/p/DYMN9Bhnz7c/}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται πως χθες πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα στη σκηνή της διοργάνωσης, με την ελληνική συμμετοχή να αποσπά θετικά σχόλια και να αφήνει ικανοποιημένους τους συντελεστές, οι οποίοι εμφανίζονται αισιόδοξοι ενόψει της αποψινής εμφάνισης.

Ο Akylas ξεδίπλωσε επί σκηνής την ιστορία του με την αισθητική του video game.

Τα visuals και τα ρεαλιστικά props σε συνδυασμό με το πορτοκαλί και το μαύρο χρώμα αποτυπώνουν τη διαδρομή του ήρωα της ιστορίας από την έλλειψη στην επιτυχία.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που αποκαλύφθηκε ολοκληρωμένη η σκηνική παρουσία της Ελλάδας, με τη διαδικασία να είναι ανοιχτή στους δημοσιογράφους, προσφέροντας μια πλήρη εικόνα για το τι πρόκειται να παρακολουθήσει το κοινό.