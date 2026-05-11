Πολύ καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν μέχρι και την Πέμπτη, ενώ σύμφωνα με Κλέαρχο Μαρουσάκη ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει ξανά αλλαγή.

Θα είναι μία εβδομάδα όπου θα κυριαρχήσουν οι ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες, όπως αναφέρει, ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ένα καιρικό σκαμπανέβασμα θα έχουμε από την Πέμπτη, όπου περιμένουμε η θερμοκρασία να υποχωρήσει και να έχουμε και κάποιες μπόρες και καταιγίδες να εκδηλώνονται στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της επικράτειας.

Η Τρίτη θα είναι η πιο ζεστή ημέρα, η ημέρα η οποία περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασιακές τιμές. Σε αυτήν την εξέλιξη θα βοηθήσει και ένας νοτιοδυτικός άνεμος, ο οποίος θα επικρατήσει ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια τμήματα, θα λειτουργήσει σαν καταβάτης και η Τρίτη θα χαρακτηρίζεται από θερμοκρασίες που σε τοπικό επίπεδο ενδέχεται να προσεγγίσουν ακόμα και τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη, ο υδράργυρος θα αρχίσει να τραβάει την κατηφόρα, οχι οτι θα οδηγηθούμε σε συνθήκες κρύου, παρόλα αυτά θα πάμε κοντά στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου και κοντά στην Πέμπτη, Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, θα είμαστε κοντά στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, συνοδεία αστάθειας, κυρίως προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα, καθώς θα πηγαίνουμε στην Πέμπτη αλλά και στο Σαββατοκύριακο.

Σήμερα, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Η ατμόσφαιρα είναι επιβαρυμένη από την μεταφορά της αφρικανικής σκόνης, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ορατότητα. Σιγά σιγά θα αρχίσει ο άνεμος να συμπαρασύρει αυτές τις ποσότητες της αφρικανικής σκόνης και να τις οδηγήσει προς την πλευρά της Τουρκίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεν αποκλείεται νωρίς το πρωί, να δούμε λίγες βροχές, προς το νότιο Ιόνιο, γύρω από την Κρήτη και τη θάλασσα Κυθήρων. Σιγά σιγά ο καιρός θα βελτιωθεί, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και μόνο αργά το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για μπόρες, σε βουνά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές θα εντοπίζονται κυρίως προς τα ανατολικά ηπειρωτικά, προς την ανατολική Πελοπόννησο, την Αργολίδα, την νοτιοανατολική Πελοπόννησο, στη Λακωνία, την περιοχή της Θεσσαλίας, της Κρήτης. Είναι πολύ πιθανόν, σε αυτές τις περιοχές σήμερα, είναι πολύ πιθανό να συναντήσουμε τον υδράργυρο στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές κοντά στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες σήμερα, θα αρχίσει να καθαρίζει η ατμόσφαιρα, κοντά στο μεσημέρι με το απόγευμα. Θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια και ο υδράργυρος θα προσεγγίσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, πιθανόν και 29 βαθμοί Κελσίου.

Αύριο θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας.

Στη Θεσσαλονίκη, η ημέρα θα ξεκινήσει με αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, αργότερα θα βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα, με λίγα σύννεφα στην ατμόσφαιρα και τη θερμοκρασία τους 26 βαθμούς στο εσωτερικό τη πόλης.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Μέχρι και την Πέμπτη θα είμαστε σε άκρως ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες, με υψηλές θερμοκρασίες - κυρίως την Τρίτη-. Από την Πέμπτη μας έρχεται και πάλι πιο ψυχρός αέρας από τα βόρεια Βαλκάνια, με αποτέλεσμα να έχουμε πιο ασταθείς καιρικές συνθήκες, να ξεσπάσουν μπόρες ή και καταιγίδες, κυρίως προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα, ένα καιρικό μοτίβο, το οποίο θα οδηγήσει στην υποχώρηση του υδραργύρου σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, δηλαδή κοντά στους 24-26 βαθμούς Κελσίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-difl2okzqgk1?integrationId=eexbs17lxeknn2p}