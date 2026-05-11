«Το Predator μπήκε σε μια στιγμή στην οποία δεν μπορούσε παρά να ξέρει από την ΕΥΠ», είπε ο Λάκης Λαζόπουλος.

Άλλη μία ένδειξη προς την κατεύθυνση ότι υπήρχε κοινό κέντρο μεταξύ της ΕΥΠ και του Predator στο σκάνδαλο των υποκλοπών αναδύεται στη δημόσια σφαίρα. Ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος έχει βρεθεί και στις δύο λίστες παρακολούθησης, δηλώνει σίγουρος γι’ αυτό και καταθέτει τη μαρτυρία του που αν μη τι άλλο προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά.

Μιλώντας στην ενότητα «Σέιφ Σπέις» του in.gr, ο Λάκης Λαζόπουλος σημειώνει ότι η παγίδευσή του από το Predator έγινε μια συγκεκριμένη στιγμή και σε ένα μέρος όπου κανείς άλλος - πλην του ίδιου και του γιατρού του, αλλά και της… ΕΥΠ που τον παρακολουθούσε - γνώριζε που βρίσκεται εκείνη την ώρα.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Αναστασία Γιάμαλη: Το όνομά σου ήταν αποδεδειγμένα στα άτομα τα στα οποία το κακόβουλο λογισμικό Predator έφτασε…

Λάκης Λαζόπουλος: Ήμουν και στην ΕΥΠ. Που εκεί είναι δικαιολογημένο, τέλος πάντων, κυβέρνηση είναι, ό,τι θέλει μπορεί να κάνει.

Α.Γ.: Συγγνώμη. Είναι δικαιολογημένο ένας ηθοποιός, σεναριογράφος, καλλιτέχνης να παρακολουθείται από την ΕΥΠ για λόγους εθνικής ασφάλειας;

Λ.Λ.: Δε γνωρίζω για ποιους λόγους με παρακολουθούσαν, αλλά εν πάση περιπτώσει, το θεωρώ και φυσιολογικό, με την έννοια όπως γίνονται οι παρακολουθήσεις.

Α.Γ.: Φυσιολογικό;

Λ.Λ.: Όχι φυσιολογικό.

Α.Γ.: Νομιμοφανές.

Λ.Λ.: Δηλαδή εντάξει.

Το μήνυμα λίγο πριν τον τομογράφο

«Δηλαδή δε με ενοχλεί ότι με παρακολουθούσε η ΕΥΠ. Με ενοχλεί ότι μπήκε και το Predator και το Predator μπήκε σε μια στιγμή στην οποία δεν μπορούσε παρά να ξέρει από την ΕΥΠ. Γιατί εγώ μπήκα μια φορά, μπήκα μία φορά στο νοσοκομείο, δεν το γνώριζε κανείς, παρά μόνο ο γιατρός μου, για ζήτημα ζωής και θανάτου. Εεε, οπότε δεν μπορεί να το ήξερε κανείς. Το ήξεραν μόνο αυτοί που ακούγονται στην ΕΥΠ και ειδοποίησαν επιτόπου. Και μπήκε το Predator τη στιγμή που είμαι μέσα στο νοσοκομείο, λίγο πριν μπω στον μαγνητικό τομογράφο, επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα που ήταν αφύσικο να το ξέρουν και ταράχτηκα και το πάτησα», είπε στη συνέχεια ο Λάκης Λαζόπουλος.

Α.Γ.: Τι έλεγε το μήνυμα, Λάκη;

Λ.Λ.: Το μήνυμα έλεγε, τι είναι αυτά που έχω μάθει για την υγεία σου; «Εφημερίδα Συντακτών» και πάτα το. Πώς το ξέρουν; Εγώ δεν έχω ενημερώσει κανέναν. Έχω ενημερώσει μόνο τον γιατρό μου, ο οποίος έχει έρθει και πηγαίνουμε μυστικά στο νοσοκομείο. Και αυτό το μαθαίνουμε μετά από κάποια χρόνια.

Α.Γ.: Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό που μου λες, γιατί είχαμε δείξει και στην εκπομπή τα μηνύματα και ήταν πολύ προσωποποιημένα. Άρα εσύ λες ότι η ΕΥΠ ενημέρωσε ότι υπήρχε κοινό κέντρο;

Λ.Λ.: Σίγουρα. Δε λέω ότι ενημέρωσε, λέω ότι άκουγαν από την ΕΥΠ ότι περνάω, γιατί ό,τι είπα, το είπα στον γιατρό μου. Θεωρώ ότι είναι αδύνατο να ξέρει ο γιατρός μου την Intellexa να πάρει τηλέφωνο και να τους πει παρακολουθήστε τον. Και εν πάση περιπτώσει, είδα ένα σημείο το οποίο δείχνει και άλλα πράγματα, τα οποία μεταγενέστερα θα τα πούμε. Μάλλον στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα θα πάω κι εγώ γιατί εδώ δεν υπάρχει καμία περίπτωση…

Α.Γ.: Α, άρα σκέφτεσαι να κινηθείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

Λ.Λ.: Ασφαλώς. Και ελληνικά και ευρωπαϊκά.

Α.Γ.: Θα το κάνεις άμεσα;

Λ.Λ.: Το ελληνικό νομίζω ότι.. με τον κύριο Κεσσέ που μιλάω, μόλις έχει ετοιμάσει αυτά που πρέπει να γίνουν, θα το κάνω.

