Νίκος Παππάς και Στέφανος Κασσελάκης είχαν χειραψία στην πλατεία της Καισαριανής, μετά την εκδήλωση στο Σκοπευτήριο, όπου κατέθεσαν στεφάνι.

Στην Καισαριανή συνεχίστηκαν το πρωί της Κυριακής (10/5) οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο. Στεφάνι κατέθεσε, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς, αλλά και ο Στέφανος Κασσελάκης, ως πρόεδρος των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο.

Οι δυο τους είχαν και μια χειραψία, στην πλατεία της περιοχής, μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Ραλλία Χρηστίδου, ο Νίκος Παππάς (χωρίς να τον κατονομάζει) σηκώθηκε και χαιρέτησε τον Στέφανο Κασσελάκη, όπως επιβάλλουν οι κανόνες πολιτικού σεβασμού και κοινωνικής συμπεριφοράς.

Η διευθύντρια του Γραφείου του Στέφανου Κασσελάκη, από την άλλη, έκανε λόγο για «ντροπή και εξευτελισμό», τονίζοντας μάλιστα ότι ο πρόεδρος των Δημοκρατών «έπλυνε τα χέρια του μετά».

Μ. Καλ.