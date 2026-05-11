Τα δεδομένα της Ελληνικής Βιβλιοπαραγωγής του 2025 από το BookPoint: Ο συνολικός αριθμός των νέων τίτλων ξεπέρασε για ακόμα μια χρονιά τους 11.000, με άνοδο στο παιδικό βιβλίο.

Για ακόμη μία χρονιά, ο ΟΣΔΕΛ δημοσιοποιεί τα στοιχεία της ετήσιας ελληνικής βιβλιοπαραγωγής, τα οποία αντλήθηκαν από το BookPoint, τη μεγαλύτερη και πληρέστερη βιβλιογραφική βάση στην Ελλάδα. Η έρευνα παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

Τα στοιχεία αυτά αφορούν βιβλία που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το 2025. Ακολουθούν συνοπτικά τα βασικά ευρήματα, που παρουσιάζονται αναλυτικά στην πρώτη ενότητα της έκθεσης.

Η ετήσια βιβλιοπαραγωγή νέων τίτλων δείχνει να έχει πλέον σταθεροποιηθεί στην παραγωγή των 11.000 έργων κάθε θεματικής κατηγορίας και σε κάθε τύπο βιβλίου.

κάθε θεματικής κατηγορίας και σε κάθε τύπο βιβλίου. Το 50,7% της βιβλιοπαραγωγής εκδίδεται από 51 εκδοτικές επιχειρήσεις με 5.888 νέους τίτλους κάθε θεματικής κατηγορίας.

Πάνω από 111 εκδοτικές επιχειρήσεις παράγουν περισσότερους από 2 νέους τίτλους κάθε μήνα.

Οι αυτοεκδόσεις, ξεπέρασαν στο 2025 τους 1.800 νέους τίτλους. Το συνολικό πλήθος των αυτοεκδόσεων, εικάζεται βάσιμα, ότι είναι πιθανόν πολλαπλάσιο.

Η έκδοση βιβλίων στη χώρα μας σε ποσοστό 95,76% παράγεται σε έντυπη μορφή σε όλους τους τύπους βιβλιοδεσίας.

Η Λογοτεχνία διατηρεί την πρώτη θέση με 4.044 νέους τίτλους με το Μυθιστόρημα και την Ποίηση να προηγούνται, σε ποσοστά 47% και 29% αντίστοιχα.

Τα εκπαιδευτικά βιβλία και τα βιβλία των Θετικών Επιστημών παρουσιάζουν ελαφρά κάμψη, ενώ τίτλοι των Θεωρητικών Επιστημών, σημειώνουν μικρή αύξηση, της τάξης του 4% με 2.420 τίτλους έναντι των 2.314 του 2024. Η παραγωγή αυτή της κατηγορίας, το 2025, έφθασε τις τιμές του 2020, και αντέστρεψε την τάση μείωσης των τίτλων που παρατηρούνταν από το 2021.

Τα βιβλία για παιδιά κάθε ηλικίας με 2.724 νέους τίτλους ανήλθαν στο 24% της συνολικής νέας βιβλιοπαραγωγής, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 23% σε σχέση με το 2021. Από αυτούς, οι 1.746 απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας σε διάφορους τύπους βιβλιοδεσίας.

Η μέση τιμή του βιβλίου (16,84 ευρώ το 2021, 17,81 ευρώ το 2025) παρουσιάζει ελάχιστη αύξηση, η οποία δεν προσεγγίζει τον επίσημο μέσο ετήσιο πληθωρισμό στη χώρα μας.

Οι νέες εκδόσεις αφορούν κατά 67,2% πρωτότυπα έργα κάθε γλώσσας και κατά 32,8% μεταφρασμένα έργα. Στα βιβλία των γενικών κατηγοριών Εκπαιδευτικά και Τέχνες σημειώνονται τα μεγαλύτερα ποσοστά σε πρωτότυπα έργα, με τιμές 91,9% και 83,9% αντίστοιχα, ενώ στην κατηγορία Βιβλία για παιδιά, εντοπίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό σε μεταφρασμένα έργα, με 54% επί του συνόλου τους.

Η αγγλική γλώσσα παραμένει κυρίαρχη ως γλώσσα πρωτοτύπου των μεταφρασμένων έργων στην Ελλάδα, με ποσοστό 67% για το 2025.

Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται πίνακες με το πλήθος νέων τίτλων 1ης έκδοσης της βιβλιοπαραγωγής ανά εκδοτική επιχείρηση, ένα στοιχείο που επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τις θεματικές επιλογές των εκδόσεών τους, ενώ στην τρίτη και τελευταία ενότητα σχολιάζονται ορισμένα ευρήματα και καταγράφονται προβληματισμοί σε σχέση με την ετήσια βιβλιοπαραγωγή 2025.

Η εν λόγω έκθεση για το 2025 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του BookPoint, όπου έχουν αναρτηθεί και οι αντίστοιχες εκθέσεις των προηγούμενων ετών.



Συντελεστές της έρευνας:



Άντληση και επεξεργασία δεδομένων του BookPoint: Σπύρος Ζαχαράκης, Υπεύθυνος Τμήματος ΙΤ

Επιλογή-σχόλια-προβολή αποτελεσμάτων: Μιρέλλα Μπατζιανιά, Υπεύθυνη Περιεχομένου BookPoint

Επιμέλεια αποτελεσμάτων: Τιτίκα Δημητρούλια, Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ και μέλος Δ.Σ. ΟΣΔΕΛ

Γραφιστική Επιμέλεια: ArtsPR