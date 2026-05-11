Αντιμέτωποι με ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκαν το πρωί του Σαββάτου κάτοικοι και επισκέπτες στο Λευκαντί Βασιλικού στην Εύβοια, όταν δύο νεκρές φώκιες ξεβράστηκαν νεκρές στην παραλία της περιοχής «Βίλες».

Τα άτυχα θαλάσσια θηλαστικά έφεραν εμφανή τραύματα στο σώμα τους, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή σύγκρουση με διερχόμενο σκάφος σύμφωνα με το evima.gr.

Η εικόνα προκάλεσε έντονη ανησυχία και θλίψη στους κατοίκους της περιοχής, καθώς η μεσογειακή φώκια αποτελεί προστατευόμενο είδος και συγκαταλέγεται στα πιο απειλούμενα θαλάσσια θηλαστικά της Ευρώπης. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα το Λιμεναρχείο Χαλκίδας, το οποίο κινητοποιήθηκε για την απομάκρυνση των ζώων και την υγειονομική ταφή τους, ενώ εξετάζονται τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.