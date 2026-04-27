Έντονη ανησυχία και προβληματισμός για την ακεραιότητα των μαθητών επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Εύβοιας για την κατάσταση του Γυμνασίου Αυλωναρίου, με γονείς και κατοίκους να κάνουν λόγο για σοβαρές φθορές στο σχολικό κτίριο που εγείρουν ζητήματα ασφάλειας.

Σύμφωνα με το evima.gr, το σχολείο παρουσιάζει εκτεταμένα προβλήματα που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για άμεσους τεχνικούς ελέγχους και παρεμβάσεις. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα τεθούν επί τάπητος τόσο η καταγραφή των ζημιών όσο και οι ενέργειες που απαιτούνται για την αποκατάστασή τους. Γονείς και κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, σαφές χρονοδιάγραμμα εργασιών και εξασφάλιση πόρων για την αποκατάσταση των ζημιών.

«Πρώτα η ασφάλεια των παιδιών»

Η τοπική κοινωνία τονίζει πως η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου προϋποθέτει ασφαλείς υποδομές, καλώντας τους αρμόδιους να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις στις απαραίτητες ενέργειες.

Η συνεδρίαση θεωρείται κρίσιμη, καθώς αναμένεται να καθορίσει τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.