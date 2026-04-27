Η Ματθίλδη Μαγγίρα πήρε τηλέφωνο on – air την αδερφή της, Μπέττυ.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», παραχώρησε η Ματθίλδη Μαγγίρα, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την αδερφή της, Μπέττυ Μαγγίρα.

Η ίδια, αναφέρθηκε στην προσωπική της καριέρα εξηγώντας ότι βρίσκεται σε περίοδο «αγραναύπαυσης» και ιατρικών εξετάσεων, προκειμένου να προνοήσει για την υγεία της.

Όταν ωστόσο ρωτήθηκε σχετικά με το αν γνωρίζει τα επόμενα επαγγελματικά βήματα της αδερφής της, επέλεξε να μην απαντήσει η ίδια.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος της εκπομπής, θέλησε να μάθει πληροφορίες αναφορικά με το αν ισχύουν οι φήμες που θέλουν την Μπέττυ Μαγγίρα στο πρότζεκτ του GNTM.

Τότε, η Ματθίλδη Μαγγίρα, σήκωσε το τηλέφωνο και κάλεσε την αδερφή της προκειμένου να απαντήσει η ίδια αν ήθελε.

Από την άλλη πλευρά του ακουστικού η Μπέττυ Μαγγίρα δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα σου απαντήσω μόνο για την αδερφή μου αν θες να σου πω… Τίποτα άλλο!».

Σε δεύτερο χρόνο, ωστόσο, η Ματθίλδη Μαγγίρα, ανέφερε: «Δεν ξέρω τι έχει αποφασιστεί γιατί ήταν αυτές τις μέρες να πάρει τις αποφάσεις της. θα μου άρεσε να τη δω σε κάτι δικό της. κάτι δημιουργικό που να μπορεί η ίδια να βγάλει αυτό που έχει μέσα της!».

