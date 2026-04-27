Τα 8α γενέθλιά του έχει σήμερα ο γιος της Σταματίνα Τσιμτσιλή. Τα τρυφερά λόγια της μητέρας του.

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα για την Σταματίνα Τσιμτσιλή, καθώς ο γιος της έχει τα γενέθλιά του και γιορτάζει τα 8 του χρόνια.

Η παρουσιάστρια του Alpha, έχει αποδείξει και στο παρελθόν την αδυναμία που έχει στα παιδιά της, ενώ το πρωί της Δευτέρας, μέσα από την εκπομπή της αναφέρθηκε στην ημέρα βάζοντας παράλληλα τέλος στις φήμες που την ήθελαν έγκυο για τέταρτη φορά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δηλαδή εγώ αν ξαναέμενα έγκυος, γιατί δεν είμαι, διάβασα και κάτι δημοσιεύματα «έγκυος η Τσιμτσιλή». Όχι παιδιά, δόξα τω Θεώ, σήμερα γιορτάζουμε τα γενέθλια του τρίτου μας παιδιού».

Αντίστοιχα, το απόγευμα της Δευτέρας 27 Απριλίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, επέστρεψε με μία ιδιαίτερη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μέσω της οποίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στιγμιότυπα από την ζωή της στο πλευρό του 8χρονου γιου της.

Στην λεζάντα της ανάρτησης ανέφερε: «Τα χρόνια περνούν γρήγορα… σημασία έχει όμως να περνούν με τους ανθρώπους που αγαπάμε στην αγκαλιά μας. Χρόνια πολλά αγόρι μας υπέροχο, καλόκαρδο και χαρισματικό που ήρθες και φώτισες τις ζωές μας!».

