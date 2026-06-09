Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος έγινε υφυπουργός επειδή, σύμφωνα με το Μαξίμου, «έχει τη δυνατότητα να εξηγεί με απλή γλώσσα τα πολύπλοκα οικονομικά ζητήματα».

Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που ένας βουλευτής αναλαμβάνει κυβερνητικό χαρτοφυλάκιο χωρίς σπουδές άμεσα συνδεδεμένες με το αντικείμενό του. Είναι όμως ίσως η πρώτη φορά που μια τέτοια επιλογή παρουσιάζεται σχεδόν ως τεχνοκρατική αναβάθμιση, με βασικό επιχείρημα την ενασχόληση του προσώπου με το σχετικό ρεπορτάζ κατά τη δημοσιογραφική του πορεία.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος – όπως μάθαμε πρόσφατα – διαθέτει πτυχίο της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και δίπλωμα στα ΜΜΕ και τη Δημοσιογραφία, αναλαμβάνει τη θέση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα τη Φορολογική Πολιτική.

Για να υποστηριχθεί η επιλογή, το σχετικό non paper μας υπενθύμισε χθες ότι έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με το οικονομικό ρεπορτάζ και ότι «έχει τη δυνατότητα να εξηγεί με απλή γλώσσα τα πολύπλοκα οικονομικά ζητήματα». Παράλληλα, σημειώνεται ότι θα εκπροσωπεί τον Κυριάκο Πιερρακάκη στη Βουλή όταν οι αυξημένες υποχρεώσεις του τελευταίου δεν το επιτρέπουν.

Με άλλα λόγια, ο νέος υφυπουργός καλείται να λειτουργήσει ως ο «αντ’ αυτού» του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της χώρας και προέδρου του Eurogroup, με το βασικό προσόν που προβάλλεται να είναι ότι επί σειρά ετών κάλυπτε δημοσιογραφικά το οικονομικό ρεπορτάζ.

Με την ίδια λογική, θα μπορούσε ένας αστυνομικός συντάκτης να αναλάβει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή ένας δικαστικός συντάκτης, αντίστοιχα, το υπουργείο Δικαιοσύνης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αρκεί στο μεταξύ να έχει εκλεγεί βουλευτής.

Ε.Σ.