«Δεν είναι δουλειά μας να «ποτίζουμε» με δηλώσεις το χωράφι της Αριστεράς, ούτε να διαλέγουμε αντίπαλο μεταξύ Τσίπρα- Ανδρουλάκη», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, σε συνέχεια της χθεσινής του τηλεοπτικής τοποθέτησης σχετικά με τη δημιουργία του ΕΛΑΣ, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. «Δουλειά μας είναι να δουλέψουμε για να λύσουμε προβλήματα των Ελλήνων. Ας ασχοληθούμε με το πως θα γίνουμε αυτοδύναμοι κι ας αφήσουμε τους άλλους πίσω», συνέχισε στην ανάρτησή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είχε τονίσει περίπου τα ίδια λίγες ώρες πριν στο Mega News. «Η δουλειά μας είναι βελτιώσουμε πράγματα και να προχωρήσουμε μπροστά. Αν τα κάνουμε αυτά, πιστέψτε με την αυτοδυναμία την έχουμε το τσεπάκι. Το να αναλωνόμαστε ως κυβέρνηση για ποιος είναι πιο βολικός, ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, μας απομακρύνει από τον στόχο μας. Αυτό είναι δουλειά της Κεντροαριστεράς, είναι μια μάχη δική τους», δήλωσε.

