Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πέτυχε την πρώτη του μεγάλη επικοινωνιακή νίκη, καθώς το hashtag #ΕΛΑΣ κυριαρχεί στην πλατφόρμα Χ από χθες, μετά την ανακοίνωση στο Θησείο.

Σαν βόμβα έπεσε στα social media και κυρίως στην πλατφόρμα Χ (που έχει σαφώς μεγαλύτερο πολιτικό προσανατολισμό από τα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, μετά την ανακοίνωσή του στο Θησείο. Το hashtag #ΕΛΑΣ έγινε αμέσως πρώτο trend, όπως άλλωστε και το όνομα του πρώην πρωθυπουργού.

Από χθες το Χ (πρώην Twitter) θυμίζει… πεδίο πολιτικής μάχης, με χιλιάδες αναρτήσεις, σχόλια, memes, υποστηρικτές και επικριτές να συγκρούονται γύρω από την επιλογή του ονόματος και την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άλλοι μιλούν για μια κίνηση με έντονο ιστορικό και συμβολικό φορτίο, άλλοι στέκονται «απέναντι» και ειρωνεύονται την επιλογή του ακρωνυμίου, ενώ δεν απουσιάζουν και τα σατιρικά σχόλια κυρίως από χρήστες που δεν εκφράζονται πολιτικά στην πλατφόρμα.

Από χθες το βράδυ η πλειοψηφία των χρηστών συζητούν το όνομα του νέου πολιτικού φορέα, γεγονός που δείχνει πως το νέο κόμμα πέτυχε ήδη την πρώτη μεγάλη του νίκη: να μονοπωλήσει τη δημόσια συζήτηση και να επιβληθεί στην πολιτική ατζέντα από το πρώτο κιόλας βράδυ. Σε μια εποχή όπου η πολιτική επιρροή μετριέται πλέον και με όρους διαδικτυακής κυριαρχίας, το γεγονός ότι η ανακοίνωση «κατάπιε» σχεδόν κάθε άλλη επικαιρότητα στα social media μόνο απαρατήρητο δεν μπορεί να περάσει. Ακόμα και όσοι διαφωνούν ή αντιμετωπίζουν αρνητικά την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού, συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση, κρατώντας το νέο πολιτικό εγχείρημα στο επίκεντρο της δημόσιας προσοχής.

Δείτε ενδεικτικά, κάποια από τα tweets:

