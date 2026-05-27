Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο είχε χτυπήσει κόκκινος συναγερμός στην Χαριλάου Τρικούπη, καθώς το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη προσπαθούσε να αποκρυπτογραφήσει κάθε λέξη που χρησιμοποιούσε ο πρώην πρωθυπουργός στην εκδήλωση για την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης(ΕΛΑΣ). Η αποστροφή του κ. Τσίπρα για τα χρέη του ΠΑΣΟΚ προς τις τράπεζες έφερε την σκληρή απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία χρησιμοποίησε στην επιχειρηματολογία της ακόμα και τις ατεκμηρίωτες καταγγελίες του Στέφανου Κασελάκη περί μαύρων ταμείων στην Κουμουνδούρου. Μάλιστα πήγαν ένα βήμα παραπέρα, καλώντας τον κ. Τσίπρα να δημοσιοποιήσει ποιος χρηματοδοτεί τις ακριβές καμπάνιες που κάνει.

Ενδεχομένως, όμως, αυτό που να ενόχλησε περισσότερο τον κ. Ανδρουλάκη να είναι το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας συμπεριέλαβε στο αφήγημά του τα πρώτα χρόνια της αλλαγής, σαν, δηλαδή, να ήθελε να αφομοιώσει την κληρονομιά του Ανδρέα Παπανδρέου. Όπως είναι φυσικό, στην Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι αυτό αφορά αποκλειστικά το ΠΑΣΟΚ και κανένας άλλος δεν μπορεί να μιλάει εξ' ονόματος του ιδρυτή της παράταξης.

Βεβαίως, δεν χρειαζόταν η ομιλία του κ. Τσίπρα στο Θησείο για να ξεκινήσει τον πόλεμο το ΠΑΣΟΚ. Από το μεσημέρι υπήρχαν διαδοχικές ανακοινώσεις του γραφείου τύπου κατά του Γιώργου Σιακαντάρη, του επικεφαλής της ομάδας συγγραφέων του μανιφέστου του κόμματος του κ. Τσίπρα. Μέσω της προηγούμενης πολιτικής σχέσης που είχε ο κ. Σιακαντάρης με τον Ανδρέα Λοβέρδο, όταν ο τελευταίος ήταν υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πήγαν να χρεώσουν στο νέο εγχείρημα φιλικές διαθέσεις προς την ΝΔ. Έστω και αν κάτι τέτοιο δεν μοιάζει και πολύ πειστικό ακόμα και για τον πιο φανατικό ψηφοφόρο του ΠΑΣΟΚ, άλλωστε ποιος θα μπορούσε να φανταστεί τον κ. Τσίπρα να συνεργάζεται με τον κ. Μητσοτάκη.

Σε κάθε περίπτωση τα προαναφερθέντα και πολύ περισσότερο το τόσο επιθετικό ύφος της ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ για τον κ. Τσίπρα («σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή») μας προϊδεάζουν για το πως θα αντιμετωπίζει από εδώ και στο εξής η Χαριλάου Τρικούπη την ΕΛΑΣ και τον κ. Τσίπρα. Ιδίως αν επιβεβαιωθεί ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι αυτός που θα καταλάβει στις δημοσκοπήσεις τη δεύτερη θέση και εκπαραθυρώσει το ΠΑΣΟΚ από τον ηγεμονικό ρόλο που είχε ως τώρα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Περισσότερα για τις διαθέσεις της Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στο νέο εγχείρημα θα μάθουμε από τη στάση που θα έχουν από σήμερα στα πάνελ τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ιδίως αυτά που είναι κοντά στον κ. Ανδρουλάκη και εκφράζουν πιο αυθεντικά την προεδρική γραμμή.