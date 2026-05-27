Aναφορές ότι ορισμένα δεξαμενόπλοια LNG διήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες ημέρες ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η θαλάσσια οδός θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει σύντομα.

Πτωτικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με το αργό πετρέλαιο να διαμορφώνεται στα 91,95 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 1,94 δολαρίων ή 2,07% και το Μπρεντ να διαμορφώνεται στα 97,94 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 1,64 δολαρίων ή 1,65%, συνεχίζοντας επίσης την καθοδική του πορεία.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο χθες, μετά τις νέες στρατιωτικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, εξέλιξη που αποδυνάμωσε τις προσδοκίες ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχειρία πραγματοποιώντας πλήγματα σε στόχους κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μια περιοχή στρατηγικής σημασίας, ενώ η αμερικανική πλευρά υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις είχαν αμυντικό χαρακτήρα.

Μετά την εκεχειρία που είχε επιτευχθεί τον Απρίλιο, έπειτα από τρίμηνες συγκρούσεις, οι δύο πλευρές είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι σημειωνόταν πρόοδος στις διαβουλεύσεις για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη διακίνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως. Ωστόσο, η αναζωπύρωση των εντάσεων επαναφέρει αβεβαιότητα γύρω από τις διαπραγματεύσεις.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ ενέτεινε τις αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις ήδη εύθραυστες προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά το κλίμα έντασης, αναφορές ότι ορισμένα δεξαμενόπλοια LNG διήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες ημέρες ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η θαλάσσια οδός θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει σύντομα, εξέλιξη που ενδέχεται να ενισχύσει την παγκόσμια προσφορά ενέργειας.