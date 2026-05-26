Η ανισορροπία στις δηλώσεις του Τραμπ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της πορείας του πολέμου στο Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε για μία ακόμα φορά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ότι βρισκόταν στα πρόθυρα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν, αλλά έδωσε ελάχιστες λεπτομέρειες. Λίγες ώρες αργότερα οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν, πυροδοτώντας ένταση και δηλώσεις για αντίποινα από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Είναι ένα γνωστό μοτίβο, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι NY Times. Για εβδομάδες τώρα, ο Τραμπ έχει παρεκκλίνει μεταξύ συζητήσεων για διαπραγματεύσεις, βομβαρδισμών και ναυτικού αποκλεισμού. Μερικές φορές όλα την ίδια μέρα. Έχει μάλιστα υπονοήσει περισσότερες από μία φορές ότι ο πόλεμος έχει ήδη τελειώσει.

Οι New York Times ανέλυσαν τις δηλώσεις του, όπου αφήνει να εννοηθέι ότι ο πόλεμος πλησίαζε στο τέλος του και τις συνέκριναν με την πραγματικότητα.

Συχνά, υπήρχε μια τεράστια απόκλιση. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να χρησιμοποιήσει ακραία βία, μόνο και μόνο για να ανασκευάσει λίγο αργότερα. Σε πολλές περιπτώσεις έχει κάνει λόγο για σημαντική διπλωματική πρόοδο που αργότερα αποδείχθηκαν αβάσιμοι ισχυρισμοί, πυροδοτώντας επικρίσεις ότι προσπαθεί να ηρεμήσει τις αγορές και να ανακουφίσει την πολιτική πίεση.

Μία από τις πρώτες φορές που σχόλιο του Τραμπ είχε τεράστια επίδραση στις αγορές ήταν στις 23 Μαρτίου, όταν έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να αναβάλει τυχόν επιθέσεις σε ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας και ενεργειακές υποδομές για πέντε ημέρες.

Η υπόδειξη του Τραμπ ότι η κυβέρνηση επιδίωκε μια έξοδο από τον πόλεμο συσπείρωσε τους επενδυτές. Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν πάνω από 10%στις 23 Μαρτίου.

Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες, το αργό πετρέλαιο Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς πετρελαίου, έκλεισε κάτω από τα 100 δολάρια. Η τελευταία φορά που η αγορά πετρελαίου είχε υποχωρήσει τόσο δραματικά ως απάντηση στον Τραμπ ήταν στις 9 Μαρτίου, όταν δήλωσε στο CBS News ότι ο πόλεμος στο Ιράν «είχε ολοκληρωθεί».

Την ίδια ημέρα, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές συνομιλίες με την Τεχεράνη, ισχυριζόμενος ότι υπάρχει «πραγματική πιθανότητα σύναψης συμφωνίας». Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν τον διέψευσε, γράφοντας στο X ότι «οι ψευδείς ειδήσεις χρησιμοποιούνται για να χειραγωγήσουν τις χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές και να ξεφύγουν από το τέλμα στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ».

«Είχαμε πολύ, πολύ δυνατές συνομιλίες» έγραψε στις 23 Μαρτίου, «Μας παρακαλάν να κάνουμε μια συμφωνία» συνέχισε στις 26 Μαρτίου, «Φυσικά και διαπραγματεύονται, έχουν εξαλειφθεί. Ποιος δεν θα διαπραγματευόταν;» επίσης στις 26 Μαρτίου.

Μέρες μετά την ανάρτηση ότι οι συνομιλίες πήγαιναν καλά, ο Τραμπ επέστρεψε στις γνωστές του απειλές. Στις 30 Μαρτίου, δημοσίευσε στο Truth Social ότι θα κατέστρεφε τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν εάν δεν άνοιγε αμέσως το Στενό του Ορμούζ.

Η χρηματιστηριακή αγορά έφτασε στο χαμηλότερο σημείο της χρονιάς. Την επόμενη μέρα, ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ θα αποχωρούσαν «πολύ σύντομα», δίνοντας ώθηση στην αγορά. Ο S&P 500 είχε τη χειρότερη μέρα της χρονιάς στις 30 Μαρτίου.

Την 1η Απριλίου ο Τραμπ απευθύνθηκε στο έθνος Ενώ δεν προέβλεψε μια άμεση επίλυση της σύγκρουσης, είπε ότι οι στρατιωτικοί του στόχοι θα ολοκληρωθούν «πολύ σύντομα» και ότι η διπλωματία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η χρηματιστηριακή αγορά συνέχισε να ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες.

«Από την πρώτη κιόλας ημέρα που ανακοίνωσα την προεκλογική μου εκστρατεία για την προεδρία το 2015, ορκίστηκα ότι δεν θα επέτρεπα ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η πρώτη μου επιλογή ήταν πάντα η διπλωματική οδός. Ωστόσο, το καθεστώς συνέχισε την αδιάκοπη αναζήτησή του για πυρηνικά όπλα και απέρριψε κάθε προσπάθεια για συμφωνία. Οι στόχοι μας είναι πολύ απλοί και σαφείς. Διαλύουμε συστηματικά την ικανότητα του καθεστώτος να απειλεί την Αμερική ή να προβάλλει ισχύ εκτός των συνόρων του» είπε.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν, ο Τραμπ συνέχισε μία να απειλεί με στρατιωτική κλιμάκωση, μία να μιλάει για διπλωματική πρόοδο στις συνομιλίες. Τίποτα από τα δύο δεν έγινε.

«Θα φύγουμε πολύ σύντομα» έγραψε στις 31 Μαρτίου, «Ο χρόνος τελειώνει - 48 ώρες πριν τους κατατροπώσει η κόλαση» συνέχισε στις 4 Απριλίου. «Έχουν κάνει μια πρόταση, και είναι μια σημαντική πρόταση» έγραψε δύο μέρες αργότερα στις 6 Απριλίου, «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα εξαφανιστεί απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά» απείλησε την αμέσως επόμενη μέρα, στις 7 Απριλίου.

Ο Τραμπ ξεκίνησε τον Απρίλιο με μερικές από τις πιο δραματικές απειλές πολέμου, συμπεριλαμβανομένης μιας για την καταστροφή του «πολιτισμού» του Ιράν τη νύχτα της 7ης Απριλίου. Αργότερα όμως το ίδιο βράδυ, ανακοίνωσε μία από τις μεγαλύτερες εξελίξεις στον πόλεμο μέχρι στιγμής: την κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.

Οι αγορές χαιρέτισαν τη συμφωνία της κατάπαυσης του πυρός, η οποία υποτίθεται ότι θα άνοιγε ξανά το Στενό του Ορμούζ, κάτι που δεν έγινε καθώς δεν προχώρησαν τόσο οι συνομιλίες. Οι τιμές του πετρελαίου αρχικά μειώθηκαν, αλλά αποδείχθηκαν ασταθείς.

Η Τεχεράνη έσπευσε να δηλώσει ότι οι συνεχιζόμενες μάχες στον Λίβανο μεταξύ του Ισραήλ και του συμμάχου του Ιράν, της Χεζμπολάχ, παραβίαζαν τη συμφωνία και ότι το Ιράν θα κρατήσει το Στενό του Ορμούζ κλειστό. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν δεν τηρούσε το δικό του μέρος της συμφωνίας.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα υποσχεθεί να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, αλλά αυτό δεν έχει συμβεί. Μετά την αποτυχία του πρώτου γύρου διαπραγματεύσεων με το Ιράν στις 11 Απριλίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ για να διακόψει τις επικερδείς εξαγωγές πετρελαίου της Τεχεράνης. Εξοργισμένο, το Ιράν απάντησε πως το Στενό του Ορμούζ θα παρέμενε κλειστό όσο θα συνεχίζεται ο αποκλεισμός.

Στα τέλη Απριλίου, ο Τραμπ συμφώνησε να παρατείνει επ' αόριστον την κατάπαυση του πυρός και δήλωσε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα επέστρεφαν στο Πακιστάν για περαιτέρω συνομιλίες. Μέρες αργότερα, ακύρωσε τις συνομιλίες. Την επόμενη εβδομάδα, στις 28 Απριλίου, οι τιμές της βενζίνης ανέβηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, ένα δείγμα πως οι αγορές έχουν γίνει πολύ λιγότερο επιρρεπείς στα αισιόδοξα σχόλια του Τραμπ από ό,τι στην αρχή του πολέμου.

«Έχω πλήρη επίγνωση ότι οι εκπρόσωποί μου έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με τη χώρα του Ιράν και ότι αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους» έγραψε στις 3 Μαΐου. «Θα λάβω μια επιστολή υποτίθεται απόψε, οπότε θα δούμε πώς θα πάει» έγραψε στις 8 Μαΐου, «Δεν μου αρέσει - ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!» συνέχισε στις 10 Μαΐου, «Ετοιμαζόμασταν να κάνουμε μια πολύ μεγάλη επίθεση αύριο, και την ανέβαλα... επειδή είχαμε πολύ μεγάλες συζητήσεις με το Ιράν...» έγραψε ο Τραμπ στις 18 Μαΐου. «Οι τελικές πτυχές και λεπτομέρειες της Συμφωνίας συζητούνται αυτήν τη στιγμή και θα ανακοινωθούν σύντομα» διαβεβαίωνε μέσω Truth Social στις 23 Μαΐου. «... Έχω ενημερώσει τους εκπροσώπους μου να μην βιαστούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία, καθώς ο χρόνος είναι με το μέρος μας» δήλωσε την αμέσως επόμενη μέρα στις 24 Μαΐου. «Θα είναι απλώς μια Μεγάλη Συμφωνία για όλους ή, καθόλου Συμφωνία...» απειλούσε ξανά στις 25 Μαΐου.

Ο Τραμπ έκανε αρκετούς νέους ισχυρισμούς σχετικά με τη διπλωματική πρόοδο στις αρχές Μαΐου. Αλλά τα επακόλουθα γεγονότα διέκοψαν και πάλι την αισιοδοξία του. Όταν το Ιράν έστειλε στον Τραμπ μια επιστολή στις 10 Μαΐου που επανέλαβε τις σκληρές απαιτήσεις του, χωρίς νέες παραχωρήσεις, ο Τραμπ την απέρριψε ως «ένα σκουπίδι».

Ο κύκλος επαναλήφθηκε ξανά το Σαββατοκύριακο της Ημέρας Μνήμης, καθώς ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ήταν κοντά σε μια συμφωνία για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Αλλά αργότερα απέκλεισε επίσης αυτούς τους ισχυρισμούς, υπονοώντας ότι μπορεί να χρειαζόταν περισσότερος χρόνος. Μέχρι τη Δευτέρα, οι ΗΠΑ προχώρησαν σε έναν γύρο επιθέσεων στο νότιο Ιράν και ο Τραμπ απείλησε να συνεχίσει τους «βομβαρδισμούς» ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Με πληροφορίες των ΝΥTimes