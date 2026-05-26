Οι ΗΠΑ άρχισαν ξανά να βοηθούν πλοία να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ άρχισε να βοηθά ξανά εμπορικά πλοία να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στη WSJ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αμερικανικό ναυτικό καθοδήγησε ένα ελληνόκτητο σούπερ τάνκερ, φορτωμένο με δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, καθώς διέσχιζε τη θαλάσσια οδό, ανοιχτά των ακτών του Ομάν.

Το δεξαμενόπλοιο είχε εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο από τις αρχές Μαρτίου και τώρα κατευθύνεται προς την Ινδία, ώστε να παραδώσει το φορτίο του. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως τις επόμενες ημέρες το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ σχεδιάζει να βοηθήσει περίπου 10 πλοία, ανάμεσά τους σούπερ τάνκερ και φορτηγά, να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία μπλόκαρε το Ιράν λόγω του πολέμου.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει την «Επιχείρηση Ελευθερία» στις αρχές Μαΐου, για την παροχή συνδρομής σε εμπορικά πλοία που ήθελαν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, ωστόσο την ανέστειλε μέσα σε περίπου 36 ώρες.