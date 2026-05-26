Αίσθηση προκάλεσε η μάχη δύο ρινόκερων στους δρόμους του Νεπάλ, με τα δύο ζώα να συγκρούουν τα κέρατά τους μέχρι να υποχωρήσουν.

Η σκηνή εκτυλίχθηκε στις 11 Μαΐου στην μέση δρόμου της Σοράχα του Νεπάλ, με το σχετικό βίντεο να έρχεται σήμερα στη δημοσιότητα, απεικονίζοντας τα δύο ογκώδη ζώα να παλεύουν.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, πιθανά οι ρινόκεροι να βρέθηκαν μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Τα γιγάντια ζώα «έμπλεξαν» τα κέρατά τους και πάλευαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους κατοίκους να παρακολουθούν το θέαμα.

Ωστόσο, από τη συμπλοκή δεν προέκυψε νικητής, καθώς μερικά δευτερόλεπτα αργότερα τα ζώα υποχώρησαν και έφυγαν από το δρόμο μαζί.

