Ο ράπερ και πρώην δήμαρχος της Κατμαντού, Μπαλέντρα Σαχ, θα αναλάβει αύριο πρωθυπουργός του Νεπάλ, σε μία μεγάλη νίκη της επανάστασης της Gen Z στη χώρα.

Καθήκοντα πρωθυπουργού του Νεπάλ θα αναλάβει από αύριο (27/03) ο 35χρονος Μπαλέντρα Σαχ, ή κατά κόσμον «Μπαλέν», μετά τη νίκη του στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Ο 35χρονος ράπερ, ο οποίος είχε αναδειχθεί δήμαρχος της πρωτεύουσας Κατμαντού πριν από μερικά χρόνια, αποτελεί εκφραστή της Gen Z στο Νεπάλ. Ο Σαχ γιόρτασε τη νίκη του με ένα μουσικό βιντεοκλίπ, στο οποίο απευθύνεται στους Νεπαλέζους με έκκληση για ενότητα, και το οποίο περιλαμβάνει πλάνα από την προεκλογική του εκστρατεία.

Στις εκλογές της 5ης Μαρτίου, το κεντρώο Ανεξάρτητο Εθνικό Κόμμα (RSP) σημείωσε σαρωτική νίκη, καταλαμβάνοντας 182 από τις 275 έδρες του κοινοβουλίου, με τον Σαχ να επικρατεί του 74χρονου πρώην πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι. Η ήττα αυτή και οι προηγούμενες αιματηρές διαδηλώσεις, γνωστές ως «Επανάσταση της Gen Z», που οδήγησαν σε δεκάδες νεκρούς το φθινόπωρο του 2025, οδήγησαν στην παραίτηση του Όλι.

Η πρόσφατη έκθεση της ανεξάρτητης επιτροπής για την καταστολή των διαδηλώσεων προτείνει την άσκηση ποινικών διώξεων κατά του Όλι και άλλων πρώην αξιωματούχων, αναφέροντας ότι τουλάχιστον 76 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 2.400 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Σήμερα το απόγευμα, οι νέοι βουλευτές, μεταξύ των οποίων και ο Μπαλέντρα Σαχ, ορκίστηκαν, ενώ η προσωρινή πρωθυπουργός και πρώην επικεφαλής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Σουσίλα Κάρκι, απηύθυνε το τελευταίο της μήνυμα προς τους Νεπαλέζους, εκφράζοντας την πεποίθησή της ότι η νέα κυβέρνηση θα βάλει τέλος στη διαφθορά και θα προωθήσει την ορθή διακυβέρνηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, όπως ζητά το κίνημα της Gen Z.

Το μουσικό βιντεοκλίπ του Μπαλέντρα Σαχ έχει ήδη συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, με τους στίχους του να εκφράζουν τη χαρά και την αποφασιστικότητα της νεολαίας να αναλάβει δράση: «Νεπαλέζοι ενωμένοι, η ιστορία προχωρά», ενώ συνεχίζει λέγοντας: «Η καρδιά μου ξεχειλίζει από θάρρος, το αίμα μου βράζει, τα αδέλφια μου είναι στο πλευρό μου, αυτή τη φορά θα αναρριχηθούμε ψηλότερα».

