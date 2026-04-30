Αυθορμήτως και χωρίς να είναι στο ερωτηματολόγιο της Metron Analysis.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ήταν στο ερωτηματολόγιο της Metron Analysis στην ερώτηση για την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, όπως είναι και το ορθό, καθώς δεν έχει ιδρύσει επισήμως κόμμα. Ωστόσο αυθορμήτως οι πολίτες τον ανέδειξαν δεύτερο.

Μια μονάδα πάνω από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Ο πρώην πρωθυπουργός συγκεντρώνει 7% έναντι 6% των επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, της Πλεύσης Ελευθερίας και της Ελληνικής Λύσης χωρίς, επαναλαμβάνουμε, να είναι στο ερωτηματολόγιο της εταιρίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει στην ίδια ερώτηση 26%, ενώ προηγείται ο «Κανένας» με 30%.

Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε πως με την ίδρυση των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού, πιθανότατα και Αντώνη Σαμαρά, θα διαμορφωθεί το τελικό τοπίο πριν τις εκλογές και οι μετρήσεις θα αποκτήσουν μεγαλύτερο νόημα.

Β.Σκ.