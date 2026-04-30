Η δημοσκόπηση της Metron Analysis επιβεβαιώνει ότι η ΝΔ έχει χάσει όλα τα κέρδη που αποκόμισε από την πολεμική κρίση και την αποστολή του Κίμωνα στην Κύπρο

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε χτες στο βράδυ στο κεντρικό δελτίου του Mega με τη Ράνια Τζίμα, αποτυπώνει με ενάργεια το σημείο καμπής στο οποίο βρίσκεται η πολιτική ζωή. Ο Μάης αναμένεται να είναι ο μήνας σημαντικών εξελίξεων που θα διαμορφώσουν μια καινούργια εικόνα του πολιτικού χάρτη καθώς και έναν νέο συσχετισμό δυνάμεων. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι τον Μάιο θα σηκωθεί η αυλαία μιας παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου της οποίας η πιθανότερη απόληξη θα είναι ο Οκτώβριος.

Η πτώση της ΝΔ

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis επιβεβαιώνει ότι η ΝΔ έχει χάσει όλα τα κέρδη που αποκόμισε από την πολεμική κρίση και την αποστολή του Κίμωνα στην Κύπρο. Το κυβερνών κόμμα καταγράφεται στο 21,5%, δηλαδή όσο και τον Φεβρουάριο, έχοντας χάσει 2,3% σε σχέση με τη μέτρηση του Μαρτίου.





Αρνητικοί είναι για τη κυβέρνηση και όλοι ποιοτικοί δείκτες. Οι αρνητικές αξιολoγήσεις για την κυβέρνηση αυξάνονται κατά 3%. Αν δούμε μάλιστα τη χρονοσειρά για αυτό το ερώτημα, θα διαπιστώσουμε ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση βρίσκεται σταθερά στο επίπεδο του 70%.





Αντίστοιχη αύξηση 3% έχουν και οι αρνητικές αξιολογήσεις για τον πρωθυπουργό. Δηλαδή, δεν υποχωρεί μόνο η κυβέρνηση γενικά, αλλά και ο ίδιος ο Μητσοτάκης.

Όμως πραγματικός κόλαφος για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία είναι οι απαντήσεις στο ερώτημα αν η χώρα ωφελείται από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εδώ ένα συντριπτικό 78% απαντάει θετικά και μόνο 14% αρνητικά, ποσοστό αρκετά χαμηλό και από αυτό της ΝΔ. Αποδεικνύεται ότι οι επιθέσεις κατά της Λάουρα Κοβέσι έφεραν το αντίθετο αποτέλεσμα από εκείνο που επιδίωκαν οι κυβερνητικοί ιθύνοντες.

Χωρίς προοπτική

Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωποι με τρία σοβαρά προβλήματα:

Το πρώτο είναι αυτό καθαυτό το ποσοστό που καταγράφεται στη δημοσκόπηση της Metron. Το 21,5% (28,6% στην εκτίμηση) βρίσκεται όχι μόνο πολύ μακριά από την αυτοδυναμία, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση ενός ρεαλιστικού σεναρίου συμμαχικής κυβέρνησης, δεδομένης της πολιτικής απομόνωσης της ΝΔ.

Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι ο ΝΔ έχασε το μομέντουμ του Μαρτίου, πράγμα που καθιστά λιγότερο πιθανό το ενδεχόμενο ανάκαμψής της.

Τρίτο και κυριότερο, τίποτα δεν δείχνει ότι το προσεχές διάστημα η κατάσταση θα βελτιωθεί. Από την ακρίβεια (η οποία στην έρευνα της Metron αξιολογείται για μια ακόμα φορά ως το βασικό κοινωνικό πρόβλημα) έως την εξεταστική για τις υποκλοπές και τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Μάιο η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει ζητήματα που θα δυσχεράνουν περαιτέρω τη θέση της.

Η Κεντροαριστερά

Αλλά η δημοσκόπηση της Metron Analysis είχε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την Κεντροαριστερά Καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ κερδίζει 0,9% στη πρόθεση ψήφου, Πιο σημαντικό είναι ότι σημειώνεται βελτίωση στην εκτίμηση της αντιπολιτευτικής τακτικής του, η οποία αξιολογείται από τους πολίτες χειρότερα και από τις επιδόσεις της κυβέρνησης, Συγκεκριμένα, το 77% αξιολογεί αρνητικά την αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ έναντι 81% τον προηγούμενο μήνα. Πέρα από τη βελτίωση κατά 4%, είναι σημαντικό ότι για πρώτη φορά ξεκολλάει η βελόνα για τον Ανδρουλάκη.

Ωστόσο, στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών είναι πάνω από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τόσο ο Σωκράτης Φάμελλος όσο και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης της ΝΕΑΡ που κάνει θετικό ντεμπούτο με αποδοχή 27%.





Τα νέα όμως είναι καλά και τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός ο οποίος στην ομιλία του στο Ηράκλειο έδειξε ότι η ανακοίνωση του κόμματός του είναι θέμα ημερών, βλέπει τα ποσοστά του να ανεβαίνουν. Το 11% δηλώνει πολύ πιθανό να ψηφίσει το κόμμα Τσίπρα, ποσοστό αυξημένο κατά 2%. Έχει ενδιαφέρον ότι στην απάντηση «πολύ πιθανό να το ψηφίσω» το κόμμα Τσίπρα ξεπερνάει το κόμμα Καρυστιανού το οποίο παίρνει 10%.

Η μάχη της Κεντροαριστεράς

Είναι πολύ πιθανό ο Τσίπρας να ανακοινώσει τη δημιουργία του κόμματός του μέσα στο Μάη, Η ανακοίνωση θα σηματοδοτήσει πολύ σημαντικές αλλαγές στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν στις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση το προβάδισμα θα το έχει το κόμμα Τσίπρα ή το ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση, η μάχη για τα πρωτεία στην προοδευτική αντιπολίτευση έχει αρχίσει.