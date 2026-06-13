Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού. Τι λέει ο Ολυμπιακός.

Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα συνεχίζεται η αντιπαράθεση μετά το ντέρμπι Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού, καθώς ο Εργκίν Αταμάν προχώρησε σε καταγγελία για σοβαρό περιστατικό που, όπως υποστηρίζει, σημειώθηκε μετά τη λήξη του αγώνα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην καταγγελία, ο Ταϊρίκ Τζόουνς φέρεται να εισήλθε στον χώρο των αποδυτηρίων της ομάδας του Παναθηναϊκού και να είχε επεισόδιο με τον Κέντρικ Ναν, κατά το οποίο, όπως υποστηρίζεται, τον γρονθοκόπησε.

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Ο Τούρκος προπονητής αφού πρώτα έκανε δηλώσεις δίνοντας συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, επέστρεψε για να καταγγείλει το επεισόδιο. «Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήρθε στα αποδυτήρια και χτύπησε τον Κέντρικ Ναν, μέσα στα αποδυτήρια. Οι παίκτες μου τον περιμένουν. Ο Κέντρικ Ναν είναι τραυματισμένος. Ποιός @@@ είναι αυτός; Εμείς αποδεχόμαστε την ήττα. Ήρθε στα αποδυτήρια ο Ταϊρίκ Τζόουνς να τον χτυπήσει. Τι είναι αυτό;».

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Στη συνέχεια ζητήθηκε από τον Ναν να αποκαλύψει αν το περιστατικό ισχύει, όμως ο ίδιος δεν θέλησε να απαντήσει.

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Σημειώνεται πως από την πλευρά του ο Ολυμπιακός αναφέρει ότι πρώτος ο Ναν έπιασε από τον λαιμό τον Τζόουνς.