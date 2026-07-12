Ο 18χρονος αθλητής του Ολυμπιακού τερμάτισε σε 59.91 και άφησε πίσω του τον Γερμανό Λούις Χόφμαν και τον Βρετανό Μαξ Μόργκαν.

Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100μ. πρόσθιο -για δεύτερη φορά μετά το 2024- αναδείχθηκε ο Βαγγέλης Ντούμας.

Ο Ελληνας κολυμβητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων, που ολοκληρώθηκε σήμερα (12/7) στο Μόναχο, «κατεβαίνοντας» για δεύτερη φορά το ένα λεπτό. Ο 18χρονος αθλητής του Ολυμπιακού τερμάτισε σε 59.91 και άφησε πίσω του τον Γερμανό Λούις Χόφμαν (1:00.29) και τον Βρετανό Μαξ Μόργκαν (1:00.41), που συμπλήρωσαν το βάθρο. Ο Ντούμας έχει ρεκόρ 59.77 από το περσινό Παγκόσμιο εφήβων/νεανίδων, στο Οτοπένι της Ρουμανίας, που αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες (ανδρών, νέων Κ23 και εφήβων).

Ο 18χρονος κολυμβητής από την Αλεξανδρούπολη κατέκτησε το δεύτερό του μετάλλιο στη φετινή διοργάνωση (μετά το ασημένιο στα 200μ. πρόσθιο) και πέμπτο συνολικά σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα εφήβων/νεανίδων, ενώ ανέβηκε για τρίτη σερί χρονιά στο βάθρο των 100μ. (δύο χρυσά και ένα ασημένιο). Είναι πλέον ο πιο επιτυχημένος Ελληνας αθλητής στην ιστορία του θεσμού, με την απαραίτητη υποσημείωση ότι αγωνίστηκε τρεις χρονιές, ενώ στο παρελθόν το «παράθυρο» συμμετοχής ήταν μία διετία.

Ο Ντούμας έκανε λίγο αργότερα άλλη μία εκπληκτική κούρσα στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική (πέρασμα 59.50), που όμως δεν στάθηκε αρκετή για να φέρει την ελληνική ομάδα στο βάθρο. Η τετράδα των Νίκου Παπαθεοδώρου, Βαγγέλη Ντούμα, Γιώργου Κάλανδρου και Βασίλη Χάρα πήρε την τέταρτη θέση, σημειώνοντας πάντως πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων και νέων Κ23 με χρόνο 3:37.93. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 3:38.96 από την αντίστοιχη πέρσινή διοργάνωση στο Σαμορίν (6 Ιουλίου 2025), όταν οι Παπαθεοδώρου και Ντούμας, μαζί με τον Ιάσονα Ρούτουλα και τον Νίκο Σπαθαράκη, είχαν πάρει το ασημένιο μετάλλιο. Φέτος οι χρόνοι ήταν σαφώς πιο γρήγοροι, με την Ιταλία να κατακτά το χρυσό μετάλλιο με 3:35.59, την ομάδα ανεξάρτητων αθλητών από τη Ρωσία το ασημένιο με 3:36.39 και τη Μεγάλη Βρετανία το χάλκινο με 3:36.39. Παπαθεοδώρου και Κάλανδρος κολύμπησαν λίγο πιο αργά σε σχέση με τον πρωινό προκριματικό, αλλά ακόμη κι αν επαναλάμβαναν τους ίδιους χρόνους, το βάθρο ήταν μακριά.

Καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Νίκος Παπαθεοδώρου στον τελικό των 100μ. ύπτιο, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση με 55.38. Ο 17χρονος πρωταθλητής του Ολυμπιακού γύρισε μάλιστα πρώτος στα 50μ., αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσε να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, σε μία πολύ γρήγορη κούρσα. Νικητής αναδείχθηκε ο Ρώσος Μιχαϊλ Σερμπάκοφ με 53.99, ένα εκατοστό του δευτερολέπτου μπροστά από τον Γάλλο Νέιθαν Μουρατόρι (54.00), ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο επίσης Γάλλος Κρισαντέρ Σερντά με 54.52.

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Ο Χρήστος Διαμαντής επανέλαβε με ακρίβεια... εκατοστού το πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων που πέτυχε στον χθεσινό (11/7) ημιτελικό των 50μ. πεταλούδα και με 23.82 κατέλαβε την έβδομη θέση, σε έναν τελικό όπου οι διαφορές ήταν μικρές. Το χρυσό μετάλλιο πήρε ο Τσέχος Γιαν Φόλτιν με 23.45, το ασημένιο ο Ούγγρος Ντάβιντ Ανταλ με 23.59 και το χάλκινο ο Βρετανός Ντιν Φερν με 23.63.

Η ελληνική αποστολή ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Μόναχο με τρία μετάλλια (ένα χρυσό και δύο ασημένια) και δύο τέταρτες θέσεις, ακόμη σημαντικότερο όμως είναι το γεγονός ότι είχε δώδεκα συμμετοχές σε τελικούς με επτά διαφορετικούς αθλητές/τριες (Ντούμας, Κάλανδρος, Χουρδάκης, Παπαθεοδώρου, Πετράκης, Διαμαντής, Μπιλανάκου), συν μία «σκυταλοδρομία». Είναι προφανές ότι πρόκειται για μία γενιά με αρκετά μεγάλο «βάθος», όπως είχε φανεί και από την πρωτιά της εθνικής ομάδας στην πολυεθνή συνάντηση της Πράγας, στα τέλη Μαρτίου.