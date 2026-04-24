Σε βάρος του πρωταθλητή σχηματίστηκε δικογραφία για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και φοροδιαφυγή, ενώ ερευνάται η προέλευση των χρημάτων.

«Στο μικροσκόπιο» των αρχών βρίσκεται η δραστηριότητα γνωστού πρωταθλητής του τζούντο.

Αιτία είναι το γεγονός ότι μετά από έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε τις βραδινές ώρες της Τετάρτης, στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, στο ύψος του Κιάτου, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Κορινθίας εντόπισαν σακούλες σούπερ μάρκετ που περιείχαν συνολικά 1.150.000 ευρώ σε μετρητά.

Το ποσό κατασχέθηκε άμεσα, ενώ ειδοποιήθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Σε βάρος του αθλητή σχηματίστηκε δικογραφία για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή, με τις Αρχές να εστιάζουν πλέον στην προέλευση των χρημάτων.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο ίδιος, τα χρήματα προορίζονταν για παράδοση σε επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον χώρο των οπωροκηπευτικών στην Πελοπόννησο. Ο επιχειρηματίας, επίσης πρώην αθλητής της πάλης, αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις και να τεκμηριώσει τη νομιμότητα των χρημάτων, τα οποία όπως ισχυρίζεται ο τζουντόκα προέρχονται από εμπορία φράουλας.

Οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για νόμιμη οικονομική δραστηριότητα ή για υπόθεση παράνομου χρήματος.

