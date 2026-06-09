Για την απόφαση που πήρε με τη σύζυγό του να μην αναρτήσουν μελλοντικούς αγώνες των παιδιών τους μίλησε ο Λευτέρης Πετρούνιας.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» παραχώρησε ο Λευτέρης Πετρούνιας, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις κόρες του και τους αγώνες του.

Ο πρωταθλητής αρχικά αναφέρθηκε στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα πραγματοποιηθεί σε ενάμισι μήνα, λέγοντας: «Δεν ξεκουράζομαι εγώ! Ευρωπαϊκό σε ενάμισι μήνα. Έχουμε Ευρωπαϊκό Ζάγκρετ τον Αύγουστο. 21 Αυγούστου. Τελικός… Και τον Οκτώβρη έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα».

Σε δεύτερο χρόνο μίλησε για την υποτιθέμενη κόντρα μεταξύ του Μίλτου Τεντόγλου και του Εμμανουήλ Καραλή: «Υποτιθέμενη κόντρα. Αγαπιούνται».

Παράλληλα, απαντώντας στο ερώτημα του δημοσιογράφου, Γρηγόρη Μπάκα, αναφορικά με τα παιδιά του και τη σχέση τους με τον αθλητισμό, ο Λευτέρης Πετρούνιας θέλησε να διευκρινίσει ότι ήταν λάθος του ίδιου και της συζύγου του να αναρτήσουν στο διαδίκτυο τον αγώνα της κόρης τους, καθώς δεν ήταν έτοιμη να διαχειριστεί κάτι τέτοιο: «Γι’ αυτό και πριν μία εβδομάδα είχε ξανά αγώνες και δεν το ανεβάσαμε πάρα πολύ γιατί το παιδί δεν ήταν έτοιμο να διαχειριστεί κάτι τέτοιο. Κάναμε και εμείς λάθος. Πάνε πολύ καλά και η μία και η άλλη, κάνουνε πολλή γυμναστικούλα. Τους αρέσει, το αγαπάνε. Και τώρα πήγε πολύ καλά. Ευτυχισμένα να είναι, χαρούμενα!».

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