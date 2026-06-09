Όσα ανέφερε ο Δημήτρης Παπάζογλου για την Μαρινέλλα και τη σχέση του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Για την σχέση του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και για και τη Μαρινέλλα, μίλησε ο Δημήτρης Παπάζογλου, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές των δύο γυναικών.

Ο χορογράφος, φαίνεται πως είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τις δύο κυρίες, οι οποίες διατηρούσαν μεταξύ τους μία ισχυρή φιλία.

Στο πρόσφατο παρελθόν, ο ίδιος, είχε αναφερθεί στη «Μεγάλη κυρία» του ελληνικού τραγουδιού, αποκαλύπτοντας, ότι είχαν στενές σχέσεις και πάντοτε εκείνη τον καλούσε στο σπίτι της κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Μιλώντας για τα όσα του είχε εκμυστηρευτεί, ανέφερε: «Το γεγονός ότι με καλούσε στις γιορτές, Χριστούγεννα και Πάσχα, να τρώω με την οικογένειά της, ήταν μεγάλη απόδειξη φιλίας και εκτιμήσεως. Παρόλο που είχα την οικειότητα μαζί της και την φώναζα «Μαρινέλλα», όταν μετά ήταν τα νέα παιδιά, μπροστά τους την έλεγα Κυρία Μαρινέλλα».

Και συνέχισε: «Η Μαρινέλλα είχε πει μία τρομερή φράση. Μου λέει: «Αφού αυτό (σ.σ η φωνή), δουλεύει ακόμα, από το να περιμένω το θάνατο στο σπίτι μου καλύτερα να πεθάνω στη σκηνή». Ο Αντώνης Ρέμος, είπε μια φράση που δεν χρειαζόταν να ειπωθεί…».

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Στη συνέχεια, μίλησε για τη σχέση του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με την οποία είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν. Όπως εξήγησε η ηθοποιός αρχικά του προκαλούσε φόβο: «Ο φόβος μου! Την φοβόμουν, δεν την ήξερα και προσπαθούσα να τη ψυχολογήσω αλλά με δούλευε κιόλας. Μου έλεγε: «Α, κύριε Παπάζογλου, δεν χρειάζεται να φαίνεστε ότι είστε κουρασμένος. Μου είχε πει ο συγχωρεμένος ο Κατρανίδης ότι άμα την βλέπω να τινάζει τα μαλλιά της, είναι εκνευρισμένη… Μετά η σχέση μου μαζί της ήταν πολύ αγαπησιάρικη».

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